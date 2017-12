Jogo Chelsea x Atlético de Madrid AO VIVO online pela Uefa Champions League 2017/18 (0-0)

6' Atlético agora troca passes no meio de campo.

4' Fernando Torres tenta o chute, girando, mas é desviado e vai para escanteio.

1' Zappacosta tenta a primeira do jogo, com um tiro vindo da esquerda, mas a bola vai para fora.

0' ROLA A BOLA EM LONDRES!

THE CHAAAAMPIOOONSSSS! Os atletas estão no gramado e o hino toca em Stamford Bridge!

Visitantes e necessitado de resultado, o Atlético de Madrid vem a campo com: Oblak; Gimenez, Savic, Lucas, Filipe; Koke, Gabi, Thomas, Saul; Griezmann, Torres

Donos da casa, o Chelsea vem a campo com: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Moses; Fabregas, Kante, Bakayoko; Hazard, Morata.

A poucos instantes de se iniciar o embate, as equipes foram escaladas.

Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Chelsea x Atlético de Madrid, valendo pela 6ª rodada do Grupo C da Uefa Champions League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45.

O palco do confronto de logo mais será Stamford Bridge, na cidade de Londres. O estádio tem capacidade para mais de 41 mil torcedores.

Foto: Divulgação / Chelsea

Confira a tabela do Grupo C!

1 - Chelsea, 10pts

2 - Roma, 8pts

3 - Atlético de Madrid, 6pts

4 - Qarabag, 2pts

O comandante do Atlético, Diego Simeone, também concedeu coletiva e falou sobre o enorme desafio fora de casa. Apesar da necessidade da combinação de resultados, o treinador tentou mostrar otimismo.



"Nós temos que tentar fazer um bom jogo contra esse rival, que está muito bem e é o líder do grupo por merecimento. Eles têm nível competitivo e um ritmo de jogo altíssimo, tanto é que fizemos um grande jogo no Wanda Metropolitano."

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira (4) e falou sobre o avanço de sua equipe para as oitavas de final.



"A coisa mais importante era se classificar para a próxima fase, porque ou o Atlético ou a Roma seriam eliminados. Devemos estar bem satisfeitos com nossa trajetória na competição. (...) Faremos nosso melhor, e depois vamos ver o que acontece no sorteio."

Foto: Divulgação / Chelsea

Último confronto?

Os dois times se enfrentaram no dia 27 de setembro deste ano, pela segunda rodada da Champions. Na ocasião, o Chelsea foi quem triunfou, com o gol da vitória nos acréscimos, de Michy Batshuayi. Veja os gols a seguir:

O Atleti está a 13 jogos sem perder, mas boa parte foram apenas empates. No fim de semana, venceram o Real Sociedad por 2 a 1. Leia mais sobre tal partida aqui.

O Atlético de Madrid corre risco de não avançar de fase, já que ocupa a terceira posição, com 6 pontos ganhos. Assim, a equipe espanhola precisa vencer e torcer para um empate ou derrota da Roma, vice do Grupo.

Os Blues vêm de seis jogos sem perder, contando todas as competições. No último fim de semana, bateu o Newcastle por 3 a 1. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Chelsea ocupa a liderança do Grupo C, com 10 pontos conquistados. Tal performance já garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final.