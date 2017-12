United supera CSKA e termina primeira fase da Champions na liderança do Grupo A

O Manchester United está de volta às oitavas de final da Uefa Champions League. Desde a temporada 2013/14, a equipe inglesa não alcançava o feito, confirmado nesta terça-feira (5) ao vencer o CSKA em Old Trafford por 2 a 1, pela última rodada da fase de grupos da competição continental; Dzagoev marcou para os russos, mas Lukaku e Rashford garantiram o triunfo da equipe da Terra da Rainha.

Com o resultado, os comandados de José Mourinho terminaram o Grupo A na liderança com 15 pontos - foram cinco vitórias e uma derrota. Por outro lado, os russos acabaram não avançando ao mata-mata, terminando na terceira posição com nove pontos, indo para a Uefa Europa League.

Os jogos das oitavas de final serão sorteados no dia 11 de dezembro, com os oito primeiros colocados da fase de grupos ficando frente a frente contra uma equipe segunda colocada. No entanto, estão descartados os confrontos de equipes do mesmo país e que já tenham se enfrentado na fase de grupos. As partidas acontecem nos dias 13-14 e 20-21 de fevereiro (ida) e 6-7 e 13-14 de março (volta).

Ingleses e russos entram em campo novamente neste domingo (10) em seus respectivos campeonatos nacionais, com clássicos locais; o CSKA recebe o Spartak Moscou às 11h30 (Brasília) na Arena CSKA, enquanto o vice-líder United atua novamente em OT, no dérbi de Manchester diante do rival e líder City, às 14h30 (Brasília).

Rashford acerta a trave, Dzagoev marca no fim e CSKA fica na vantagem

Poupando alguns jogadores para o dérbi deste fim de semana - Matic, Lingard e Martial, por exemplo, Mourinho repetiu o 3-5-2 utilizado nos últimos jogos, dessa vez promovendo o retorno de Luke Shaw ao time titular.

Logo aos 4', a dupla de ataque formada por Rashford e Lukaku levou perigo ao gol russo; o camisa 9 deixou o jovem inglês de frente para o feito adversário, mas a finalização acertou a trave de Akinfeev.

Voltando ao time titular pela primeira vez desde abril, Shaw completava seu 50° jogo com a camisa do United. Aos 20', o lateral teve boa oportunidade de gol, completando cruzamento de primeira de Valencia para boa defesa de Akinfeev; no rebote, Lukaku não conseguiu finalizar.

Pelo lado dos russos, Dzagoev e Vitinho eram os que mais tentavam, mas sempre paravam marcação adversária. Até que aos 45', Mário Fernandes fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para a grande área; o ex-Internacional completou em direção ao gol e a bola ainda desviou em Dzagoev antes de estufar as redes de Romero.

Vitinho chutou na direção do gol e a bola ainda desviou em Dzagoev | Foto: Martin Rickett - PA Images via Getty

Dupla de ataque vira em dois minutos e United termina fase de grupos na liderança

Superior durante todo o primeiro tempo e perdendo por pequena desatenção defensiva, o United seguiu pressionando desde o início da etapa complementar. Não demorou muito para o CSKA acabar sucumbindo à superioridade dos ingleses.

Aos 64', Pogba recebeu na intermediária e deu belo lançamento com a perna esquerda para Lukaku; fatal, o camisa 9 ganhou no corpo de Vasin e só escorou de primeira, vencendo Akinfeev e empatando o confronto.

Dois minutos depois, mais um golpe fatal. A marcação alta surtiu efeito, Mata recuperou a bola já no campo de ataque e lançou para Rashford, que finalizou sem chances para o goleiro russo, colocando o United à frente do placar.

Com o resultado a favor, o time de Mourinho pode diminuir a intensidade, forte desde o início do confronto. Espaços foram cedidos para o time russo, Dzagoev teve a oportunidade de empatar aos 80', mas Romero conseguiu intervir com os pés.

No mais, restou a vaga na Uefa Europa League para o CSKA, enquanto os ingleses confirmam o favoritismo desde o sorteio do chaveamento, terminando na liderança do Grupo A. Agora, os comandados de José Mourinho aguardam o sorteio das oitavas de final, que acontece na próxima segunda-feira (11), para saber o adversário na fase supracitada.