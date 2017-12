Mourinho enaltece atitude de seus jogadores após avançar em primeiro na fase de grupos da UCL

Foto: James Baylis / AMA via Getty Images

Após sair atrás no marcador, Lukaku e Rashford marcaram e ajudaram o Manchester United a virar o placar sobre o CSKA Moscou, pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. O 2 a 1 no Old Trafford fez os red devils terminarem na liderança do grupo A com 15 pontos ganhos, cinco vitórias em seis jogos. A equipe inglesa estará no pote 1 do sorteio para as oitavas de final da competição europeia.

Em entrevista após o jogo, José Mourinho não escondeu a satisfação da vitória e classificação, e engradeceu o feito por não conter apenas resultado, mas garantindo também um bom futebol, que não vinha acontecendo nos últimos jogos.

"Nós confirmamos da maneira que queríamos, jogando bem e tendo o resultado. Mesmo perdendo, estávamos jogando bem. Eu não estava infeliz com os jogadores. No segundo tempo, nós tivemos reação, realmente não queríamos perder. Fiquei satisfeito com a atitude dos jogadores. Eles tiveram orgulho de jogar, não queriam perder para quebrar a sequência positiva em casa. Criamos muito até marcar o segundo gol. Marcar 15 pontos na volta a Champions League não é nada mal", afirmou o português.

Perguntado sobre quem queria encarar nas oitavas, Mourinho destacou azar nesse aspecto porém citou que nenhum time ficará contente em encarar o United na próxima fase. "Eu não sou o cara mais afortunado com sorteios, então é melhor eu me calar porque nós só jogamos em fevereiro e até então eu tenho que me concentrar nas competições inglesas. Mas acho que não importa qual time nós entraremos pra jogar, eu não acho que esse time fique pulando de felicidade para nos enfrentar".

Apesar de se classificar, o United deve virar a chave para pensar no fim de semana, quando receberá o Manchester City. No entanto, Mourinho ainda esperará pelo dia depois da folga.

"Nossos oponentes sempre têm problemas e , no final, todos estão prontos para jogar. Eles têm uma organização fenomenal, somos um pouco mais humildes nesse aspecto. Quando temos um problema, temos realmente um problema. Os jogadores que estão machucados estão machucados. Amanhã é um dia de folga e, em um dia de folga, eu não penso em futebol. Na quinta-feira eu vou começar a pensar sobre o clássico", encerrou o português,