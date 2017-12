Promessa da base, Eddie Nketiah renova contrato com Arsenal

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

Uma das principais características do treinador Arsène Wenger é a grande capacidade de trabalhar com jovens jogadores, conseguindo desenvolver suas atuações e potencializá-los. Pensando nisso que, nessa quarta-feira (6), o Arsenal renovou com três jogadores de suas categorias de base: o goleiro Matt Macey, de 23 anos, o meio-campo Ben Sheaf, de 19, e o atacante Eddie Nketiah, com 18.

Dentre os três, o mais famoso é o atacante nigeriano, que ficou marcação por uma atuação contra o Norwich City, pela Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Na ocasião, o Arsenal estava perdendo para a equipe da segunda divisão, e Nketiah, no seu primeiro toque na bola, empatou a partida, aos 40 minutos do segundo tempo. O jovem ainda seria coroado na prorrogação, marcando o seu segundo tento naquela noite, confirmando a classificação dos Gunners.

Em sua conta no Twitter, Nketiah se diz agradecido pela oportunidade. “Orgulho de ter assinado um novo contrato com o Arsenal, estou ansioso para continuar trabalhando e manter o meu desenvolvimento nesse grande clube. Obrigado à minha família e meus amigos por toda a ajuda. Deus é bom!”, escreveu.

Bem Sheaf, por sua vez, ainda não recebeu muitas chances na equipe principal, tendo entrado apenas no final da partida contra o Estrela Vermelha, na Sérvia, pela Uefa Europa League. Por outro lado, Matt Macey foi o arqueiro titular em duas oportunidades na temporada, contra o próprio time sérvio e Norwich. Com a lesão de Ospina, o inglês é o reserva imediato de Petr Cech, titular da meta dos Gunners.

Na Premier League Sub-23, nível inferior do campeonato principal, o Arsenal faz uma campanha mediana: ocupa a quarta posição após 11 rodadas, somando 19 pontos – estando um ponto atrás do Everton, terceiro, dois do Leicester, segundo e oito do Liverpool, líder da competição. Eddie Nketiah é um dos destaques da equipe até aqui, balançando a rede em quatro ocasiões.