Pochettino exalta força de elenco do Tottenham após vitória contra APOEL com time alternativo

Nada mal, hein, 'Poch'? Londrinos golearam cipriotas por 3 a 0 (Foto: Robbie Jay Barratt / AMA via Getty Images)

Encerrando sua participação na fase de grupos da Uefa Champions League de 2017/18, o Tottenham enfrentou e venceu sem dificuldades o APOEL. Logo após a partida, nesta quarta-feira (6), o treinador dos Spurs, Mauricio Pochettino, mostrou, em entrevista, sua felicidade com os autores dos gols, dado o time alternativo com que os londrinos entraram em campo.

Fernando Llorente, reserva de Harry Kane, N'Koudou, ponta reserva, e Son foram às redes pelo clube inglês, para dar a vitória por 3 a 0. Essa vitória autoritária com um time que não era o titular deixou Pochettino muito feliz com a força do elenco, e ainda afirmou que isso pode levar a algumas boas disputas de posições.

"Estou bem feliz por diferentes jogadores poderem mostrar o seu futebol e apresentar um de tamanha qualidade", comentou após o duelo. "Eles vão adicionar qualidade e colocar pressão nos 11 titulares. Ter mais jogadores que possam disputar posições é muito importante, porque melhora o time como um todo. Agora precisamos mostrar foco para vencer na Premier League, mas creio que essa temporada já está alavancando o Tottenham", acrescentou.

Falando especificamente de Llorente, reserva imediato da estrela e titular absoluto Harry Kane, o comandante argentino expressou sua felicidade pelo 'desencanto' do espanhol. Ele chegou no último dia de transferências, e até então não havia conseguido marcar um gol nas 16 partidas que disputou defendendo as cores dos Spurs.

"Quando se é um atacante, você precisa sentir o 'gosto' da rede. Claro que é preciso se adaptar, especialmente quando se chega no último dia da janela, sem jogar a pré-temporada. É preciso encontrar o seu melhor nível. Ele tem ajudado o time muito, mas agora, com crença e confiança, ele vai ajudar ainda mais", analisou.

Classificado para as oitavas da Uefa Champions League, o Tottenham aguarda sorteio que será realizado na próxima segunda-feira (11), em Nyom, na Suíça. Vencedores do Grupo H, os londrinos podem pegar Bayern de Munique, Juventus, Porto, Basel, Shakhtar Donetsk ou Sevilla.