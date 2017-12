Everton encerra participação na Europa League com vitória confortável sobre Apollon

Atleta de 20 anos foi destaque da partida, com dois gols em sete minutos (Foto: AFP via Getty Images)

Encerrando uma decepcionante participação na Uefa Europa League, o Everton venceu o Apollon, do Chipre, e venceu sua primeira partida na atual edição do certame. Em partida disputada fora de casa, nesta quinta-feira (7), os Toffees triunfaram com gols de Vlasic e dois de Lookman, fechando o placar em 3 a 0. A equipe foi para o duelo com um time alternativo.

Fechando o Grupo E, os ingleses terminam na terceira posição, com apenas quatro pontos conquistados. Já havia sido eliminado rodadas atrás e agora se concentra totalmente na Premier League, visando voltar para o torneio continental. O mesmo vale para o Apollon, que acaba em último, com três pontos conquistados. Os dois que avançaram para a próxima fase são Atalanta, com 14, em primeiro, e Lyon, com 11, em segundo.

Os cipriotas agoram voltam a campo na próxima segunda-feira (11), quando enfrentam Omonia, às 13h pelo horário de Brasília, em jogo válido pelo campeonato nacional. Já os ingleses jogam contra o Liverpool, no domingo (10), às 12h15, também pelo fuso da capital, no Merseyside Derby.

Embora estivesse jogando com um time que não fosse o titular, o Everton conseguiu dominar boa parte do jogo. Conseguiu ter boas chances de ataque, e foi eficiente quando chegou no terço final. Principalmente no primeiro tempo, quando Lookman marcou dois em um espaço de sete minutos. O primeiro, aos 21, veio de boa jogada de Vlasic, que arrancou para a linha de fundo e cruzou para o toque do companheiro. Já o segundo, aos 28, veio de um chute médio-longo após bola de Mirallas.

Na etapa complementar, Vlasic, que deu a assistência para o primeiro tento, marcou o seu, já próximo do fim, para selar a vitória Toffee. Grande atuação dos dois jovens, que tiveram oportunidade de mostrar os seus talentos em 90 minutos.