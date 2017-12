Everton derrota Apollon pela Uefa Europa League e se despede com dignidade

Foto: Chara Savvides/AFP/Getty Images

Pelo grupo E da Uefa Europa League, Apollon Limassol e Everton se enfrentaram apenas para cumprir tabela .No Neo GSP, em Nicósia, capital do Chipre, as duas equipes jogaram para fechar a fase de grupos da competição europeia.

Ao fim dos 90 minutos, melhor para o time inglês, que derrotou os anfitriões por 3 a 0. Lookman duas vezes e Vlasic próximo do término do jogo deram números ao marcador. O único resultado positivo dos Toffess na UEL fizeram com que o time deixasse a lanterna do grupo com quatro pontos ganhos. O time cipriota amargará o último lugar com somente três pontos e nenhuma vitória.

O Everton colocou o time inteiro como reserva, cabendo ao experiente Schneiderlin ostentar a braçadeira de capitão. Pelo lado do Limassol, o foco já estava no campeonato local, onde a equipe se coloca apenas no quinto lugar.

Logo aos 21 minutos, os ingleses abriram o placar. Vlasic fez cruzamento e Ademola Lookman, sem dó, finalizou para colocar o 1 a 0 no Chipre. Seis minutos mais tarde, Lookman ampliou. O atacante, de fora da área, acertou chute no canto esquerdo de Kissas. O 2 a 0 já deixou o Everton mais tranquilo dentro da partida. Já aos 42 do segundo tempo, Vlasic bateu rasteiro dentro da área, determinando o placar em 3 a 0.

O Everton volta às ações para a Premier League. No domingo (10), a equipe vai para Anfield Road enfrentar o Liverpool às 11h15 pela 16° rodada. Na segunda (11), o Apollon vai encarar o Omonia Nicosia, pelo torneio nacional.