Wenger engrandece atuações de Wilshere e Walcott após goleada do Arsenal na UEL

Foto: Matthew Lewis/Getty Images Sport

Já classificado, o Arsenal recebeu o BATE Borisov pela última rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. O time goleou os bielorrussos por 6 a 0 e fechou em primeiro lugar com 13 pontos ganhos.

Após o duelo, Arsene Wenger comentou em coletiva sobre a apresentação do Arsenal. O técnico francês enfatizou a atuação de alguns atletas em específico. Sobre Wilshere, Wenger, destacou sua agilidade e domínio durante toda a partida. "Olha, Jack está bem. Você pode ver esta noite que ele está pronto para jogar agora. Ele é rápido, ele é incisivo, bom drible e, tecnicamente, ele estava muito bem hoje a noite. Eu diria que durante 70 minutos ele era dominante e criativo no meio-campo, isso foi uma boa notícia para nós."

Outros dois atletas, contestados no clube por muito tempo, chamaram a atenção do comandante. Casos de Debuchy e Walcott, que deixaram sua marca na partida. "Sim, eles [Debuchy e Wilshere] estiveram fora por muito tempo. Debuchy teve contratempos muitas vezes, mas agora está apto e pronto para jogar e você consegue ver isso de todos os jogadores que estiveram em campo esta noite. [Walcotto] claro, ele jogou muito bem. Ele assim como Jack, estiveram em forma hoje.", alertou.

Wenger alcançou a marca de 700 vitórias como treinador do clube. E, por isso, o francês não desmereceu o feito. "Eu acredito que foi feito de forma elegante em um jogo de qualidade do nosso lado. Você pode dizer que o oponente não estava no nível da Premier League, e eu concordaria com você, mas você tem de fazer seu trabalho e é o que fizemos, de forma convincente com espírito notável".

Só no domingo (10) que o Arsenal voltará a campo. Fora de casa, o time encara o Southampton, em duelo válido pela 16° rodada da Premier League.