CR7 x Neymar, Hazard x Messi: oitavas da Uefa Champions League são definidas

Diante da classificação após a última rodada da fase de grupos e a definição dos potes, era previsível que jogos entre grandes equipes do futebol europeu pudessem ser disputados já nas oitavas de final da Uefa Champions League. A previsão foi concretizada na manhã desta segunda-feira (11). Em sorteio realizado na sede da confederação europeia, localizada em Nyon, na Suíça, foram definidos os primeiros jogos eliminatórios do principal torneio interclubes do planeta.

Destaque para os confrontos dos mais tradicionais clubes espanhóis. Com 12 títulos conquistados e atuais vencedores da competição internacional, o Real Madrid vai encarar o Paris Saint-Germain. Com isso, as estrelas Cristiano Ronaldo e Neymar estarão frente a frente. Com emocionantes partidas disputadas nos últimos anos, Chelsea e Barcelona irão voltar a medir forças em um confronto eliminatório e brigam pela importante manutenção em um torneio de fundamental relevância na temporada como uma forma de consolidar os trabalhos de seus respectivos técnicos.

Ídolo de Real Madrid, Liverpool e Bayern de Munique (três classificados às oitavas), volante espanhol Xabi Alonso participou do sorteio (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Com cinco representantes pela primeira vez na história da Uefa Champions League, os clubes ingleses têm, teoricamente, adversários mais equilibrados e até de nível pouco inferior; claro, com exceção dos Blues. O Tottenham vai encarar os atuais vice-campeões do torneio – Juventus; o Liverpool vai medir forças contra o Porto, enquanto os arquirrivais Manchester City e Manchester United disputam contra Basel e Sevilla, respectivamente, vagas nas quartas de final. Além da Juve, Roma e Bayern de Munique enfrentam clubes que foram sensações na primeira fase. Enquanto a equipe da capital italiana busca a manutenção na Champions contra o Shakhtar Donetsk, o pentacampeão europeu Bayern de Munique tem como adversário o Besiktas.

O sorteio praticamente encerra o ano de 2017 no cenário europeu. Os jogos válidos pelas oitavas de final serão disputados nos meses de fevereiro e março de 2018. Abaixo, confira a definição dos confrontos dos 16 melhores times do Velho Continente.