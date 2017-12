Philippe Coutinho ganha mais protagonismo no Liverpool em 2017 e alça grandes perspectivas

Foto: Reuters

Carioca de 25 anos, Philippe Coutinho tem se destacado a cada partida. Jogando há quatro anos no Liverpool, 2017 foi um ano importante na carreira do jogador. Considerado um camisa 10 nato, podendo jogar como meia-atacante, segundo atacante ou pelas pontas (posição que favorece os colegas de equipe com suas assistências). O jovem tem habilidade com ambos os pés e é reconhecido por suas cobranças de falta e arremates de fora da área. Em 2013, em entrevista ao canal BBC Mauricio Pochettino comparou Coutinho a Messi, dizendo que o brasileiro teria mágica em seus pés.

Trajetória até 2017

A carreira que iniciou em 2008 o ainda garoto foi visto por olheiros da Internazionale. Os gestores da equipe italiana o contrataram diretamente das categorias de base do Vasco da Gama, antes mesmo dele se tornar profissional, já que de acordo com as regras da Fifa não é permitido transferências internacionais de atletas menores de dezoito anos. Em 2009 foi para o time principal do Vasco e no primeiro semestre atuou em doze partidas ajudando o clube em seu retorno à Série A. Em 2010 Philippe se destacou quando formou dupla com o experiente Dodô. Em 43 jogos pelo time carioca, fez cinco gols e deu nove assistências.

Foto: Bruno Gonzalez/Latin Content WO/Getty Images

Em julho de 2010 foi apresentado oficialmente à Internazionale. Sua estreia, em agosto do mesmo ano, foi contra o Atlético de Madrid pela UEFA Super Cup. Philippe passou a atuar mais com a chegada do técnico Leonardo, e se destacou em uma partida contra o Bayern de Munique pela UEFA Champions League 2010-11. Seu primeiro gol pela Inter foi sobre a Fiorentina em uma vitória por 3 a 1.

Foto: Claudio Villa/Getty Images

Em Janeiro de 2012, foi emprestado ao Espanyol da Espanha, estreou em fevereiro, em março marcou seu primeiro gol e no mesmo jogo marcou o segundo gol. Com o clube espanhol ele marcou cinco gols e teve uma assistência em 16 jogos. O brasileiro foi cobiçado pelos grandes da Espanha após ter sido eleito a revelação do Campeonato. Em Julho do mesmo ano, retornou à Itália sem muito sucesso com a camisa 7. Pela Internazionale fez cinco gols e deu quatro assistências.

(Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images

Em 30 janeiro de 2013 foi confirmada a contratação de Coutinho pelo Liverpool da Inglaterra, com a camisa 10 do time inglês, ele estreou no novo clube já em fevereiro e na segunda partida com a camisa vermelha marcou seu primeiro gol. Ganhou em março de 2013 o prêmio de melhor jogador dos Reds. Terminou sua primeira temporada pelo Liverpool com seis gols e oito assistências em 32 partidas.

Foto: Jamie McDonald/FIFA/Getty Images

Na Seleção Brasileira, Philippe atua desde 2006. Pelas categorias de base ajudou o Brasil a conquistar o Torneio Internacional da Espanha duas vezes no sub-14 e sub-15. Em 2007 foi também o ano da conquista do Sul-Americano sub 15. Na Sub-17 onde fez parte do elenco campeão do Sul-Americano da categoria, marcou três gols no torneio em 2009. Em 2011 atuou na Copa do Mundo Sub-20 com a camisa 10 e marcou seu primeiro gol no segundo jogo do torneio. Na seleção principal, Phillipe atua desde 2010, desde que Tite assumiu a seleção Coutinho tem feito parte do time titular.

Premier League

Em abril de 2017 o camisa 10 do Reds balançou as redes e igualou Juninho Paulista com 29 gols na Premier League. Em maio contra o West Ham, Coutinho deu um show participando diretamente de 3 gols em um único jogo. Com o resultado o Liverpool estava se aproximando da vaga na Champions League, o que foi garantido na vitória contra o Middlesbrough. Craig Johnston é um grande ídolo do Liverpool e ele encheu o brasileiro de elogios “Coutinho não faz apenas jogadas geniais, ele é o melhor de dois mundos, ele é simplesmente a perfeição, não tem nada de errado. Esse garoto também é tão legal fora de campo”.

Pela sua atuação no Liverpool Philippe Coutinho ficou entre os 30 jogadores indicados para a edição 2017 da Bola de Ouro. Em outubro a lista com os 30 nomes que poderiam ser eleitos como melhor do mundo e o nome do carioca de 25 anos estava entre eles. O brasileiro ficou em 29 lugar no ranking de classificação.

Foto: Peter Byrne-PA Images/Getty Images

Barcelona

Em maio boatos que Coutinho seria contratado pelo Barcelona, que enfrentou dificuldades para contratar o meia. Na época o time precisava preencher a lacuna deixada com a saída de Daniel Alves e também buscava um meio-campista criativo e agressivo para jogar pelo lado esquerdo e fazer dupla com o Neymar e quem se encaixaria perfeitamente era Philippe. O Liverpool que até aceitou liberar o jogador brasileiro pediu ao clube catalão um valor de 90 milhões de euros. Neymar e Suarez chegaram a dar entrevistas dizendo que gostariam de atuar com o meia. O que não aconteceu esse ano.

Os Reds aceitaram vender Coutinho mas segundo noticiado pelo jornal Sport, da Catalunha a equipe inglesa conta com o brasileiro no período que vai até o término da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. No meio de toda essa novela, até o Real Madrid entrou na briga pelo camisa 10 do Liverpool. Segundo o Mundo Deportivo, os Blancos entrou em contato com o time inglês para saber da situação do brasileiro e mostrar interesse em contratar o jogador, porém teriam que negociar algumas de suas estrelas já que Coutinho teria um alto custo e chegaria para ser titular da equipe espanhola.

Uefa Champions League

Philippe Coutinho não estava nada satisfeito com o Liverpool devido a atitude do clube na negociação com o Barcelona, e uma das ideias do jogador era não participar da fase de grupos da UEFA Champions League. No entanto jogou e jogou bem, garantindo o time inglês nas oitavas de final após nove anos. Contra o Spartak, Coutinho foi o grande destaque do Liverpool na vitória por 7 a 0. O brasileiro que usou a braçadeira de capitão fez três gols, sendo um de pênalti, demonstrando sua importância no time durante todo o tempo em que esteve no gramado. Próximo jogo do Liverpool na Champions League será nas oitavas de final contra o Porto.

Foto: Andrew Powell/Liverpool FC

PSG

Em julho o PSG demonstrou interesse em contratar Philippe Coutinho, os Reds pediram quase R$ 500 milhões para negociar seu camisa 10 com o time francês. Na época os franceses ainda estavam negociando a contratação de Mbappé. O PSG ofereceu quase 80 milhões de euros por Coutinho e chegaram a oferecer 135 milhões de euros por Mbappé. O time inglês no entanto afirmou que o camisa 10 não estaria a venda e que o Paris Saint-Germain insistir na sua contratação seria apenas um desperdício de tempo e energia.

Seleção Brasileira

Na seleção Philipe Coutinho jogou alguns amistosos, contra Argentina e Austrália sem muito destaque porém contra o Equador ele comandou a vitória. Devido a dores na coluna que estavam mantendo o jogador fora de campo durante alguns jogos do Liverpool, iniciou o jogo no banco de reservas mas quando Tite resolveu colocar o camisa 11 no segundo tempo, deu muito certo. Coutinho com liberdade no meio-campo mudou a cara do jogo e comandou a vitória brasileira por 2 a 0. De acordo com o médico da seleção as dores do brasileiro foram causadas por estresse. Entretanto contra o Japão, Philippe estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda e mesmo assim foi convocado por opção da comissão técnica.

Foto: Lucas Uebel/Getty Images

A novela da transferência para o Barcelona ainda não terminou, a Champions League tem muito chão pela frente e o camisa 10 do Liverpool tem um grande desafio. 2018 será um grande ano para Philippe Coutinho assim como foi 2017.