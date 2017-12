Com objetivos distintos, Liverpool e West Brom se enfrentam pela Premier League

Google Plus

Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Robertson; Wijnaldum, Can, Coutinho; Mané, Salah, Firmino. técnico: klopp.

Na tarde desta quarta-feira (13), o Liverpool receberá o West Bromwich Albion pela 17ª rodada da Premier League 2017. A partida será disputada no estádio de Anfield, na região de Merseyside, e o pontapé inicial está marcado para as 18h (pelo horário de Brasília).

Atualmente, os Reds ocupam a quinta posição na tabela do torneio, tendo conquistado 30 pontos até o último jogo. Já os Baggies estão na décima oitava colocação, com apenas 13 pontos ganhos, o que os coloca na zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Depois de tal partida, o Liverpool começará a preparação para visitar o Bournemouth, no próximo domingo (17), às 14h30. O West Brom jogará no mesmo dia, recebendo o Manchester United, às 12h15. Ambos os jogos serão válidos pela Premier League.

Liverpool conta com retorno de titulares para voltar ao G4

Depois do empate contra o rival Everton, que aconteceu, entre outros motivos, pelo fato de importantes jogadores terem sido poupados, os Reds tentarão recuperar a diferença contra o WBA. Assim, Philippe Coutinho e Roberto Firmino devem voltar a ser titulares na equipe.

Apesar disso, o Liverpool continua com alguns desfalques, como Adam Lallana, em fase final de recuperação, além de Joel Matip e Alberto Moreno, com problemas na coxa e no tornozelo, respectivamente.

Assim, o técnico Jürgen Klopp deu coletiva e falou sobre o que imagina do jogo contra os Baggies. O alemão se mostrou bem otimista com relação a um bom resultado, principalmente por jogar em Anfield.

"Eles usam bolas longas, jogadas combinadas e jogam fisicamente. (...) Precisam de pontos, porque não estão em uma situação confortável. Não é de se preocupar, mas eles começaram bem e a situação mudou. Sabemos o que esperar, e vamos jogar em casa. É tudo que tenho a dizer."

Foto: Reprodução / YouTube / Liverpool FC

Provável Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Robertson; Wijnaldum, Can, Coutinho; Mané, Salah, Firmino.

Sem muitas novidades, WBA espera sair da zona da degola

Há 15 jogos sem vencer, os Baggies precisam mostrar evolução nos resultados caso queiram permanecer na elite do futebol inglês. Mesmo assim, a equipe não deve sofrer grandes alterações em relação àquela que foi derrotada pelo Swansea no último fim de semana.

Enquanto Gareth Barry, com problema na coxa, e Nacer Chadli, no quadril, não são esperados para jogar contra o Liverpool, a imprensa britânica especula que o defensor Craig Dawson pode estar disponível após perder os últimos sete jogos.

Em entrevista concedida aos jornalistas, o treinador Alan Pardew teceu elogios aos adversários, mas tentou mostrar confiança ao afirmar que buscará uma vulnerabilidade nos Reds, por onde atacarão.

"É uma partida que os jogadores tem que estar ansiosos e lá é um lugar que todos sonham em jogar. O Liverpool tem de ter alguma fraqueza e é lá que vamos explorar, então temos que tentar fazer algo assim."

Foto: James Baylis - AMA/West Bromwich Albion FC via Getty Images

Provável West Brom: Foster; Nyom, Hegazi, Evans, Gibbs; Rodriguez, Krychowiak, Yacob, Livermore, McClean; Rondón.