Sem dificuldades, Chelsea vence Huddersfield Town e encosta no Manchester United

O Chelsea visitou o Huddersfield Town pela 17ª rodada da Premier League e fez uma excelente partida, saindo com uma importante vitória jogando no John Smith's Stadium pelo placar de 3 a 1, gols de Bakayoko, William e Pedro, enquanto o belga Depoitre descontou para os donos da casa.

As duas equipes voltam a campo já neste próximo sábado (16). E também no mesmo horário, 13h (horário de Brasília). No Stamford Brigde o Chelsea recebe o Southampton. Já o Huddersfield vai ao Vicarage Road enfrentar o Watford.

Chelsea demora, mas consegue passar pela forte retranca dos Terriers

Mesmo fora do casa, o Chelsea já começou a partida dominante. Adiantava a marcação e tentava toques rápidas no campo de ataque. A primeira chegada no campo de ataque do Huddersfield, foi apenas aos nove minutos. Kachunga fez boa jogada pelo lado direito e tentou o cruzamento. Após o corte da defesa londrina Mooy arrematou de fora da área e novamente a zaga cortou.

Ao longo da primeira etapa o Chelsea chegou a ter 70% de posse de bola, mas sofria para quebrar as linhas defensivas dos Terriers. Somente aos 22 minutos que a defesa foi vazada. Os Blues contaram com a falha do goleiro Lössl na saída de bola para pegar a zaga fora de posição. Moses ficou com ela e deu de cabeça em Hazard, que entregou de letra em Willian. O brasileiro conduziu e deixou Bakayoko cara a cara para finalizar de esquerda e colocar o Chelsea na frente.

Em trinta minutos de partida, havia uma finalização ao gol e quatro no total. Mesmo já perdendo por um a zero, os donos da casa seguiam com a mesma tática defensiva. Aos 36, Willian cobrou falta na lateral esquerda da grande área com muito perigo e a defesa cortou. No rebote Kanté arriscou de fora da área, mas sem perigo, mandando na arquibancada. Aos 39, novamente Willian em cobrança lateral para área Bakayoko cabeceou com perigo, com a bola passando ao lado do gol.

O segundo já vinha amadurecendo e surgiu já nos minutos finais da primeira etapa. Aos 42, Azpilicueta fez grande virada de jogo da direita para esquerda. Alonso teve tempo de dominar e cruzar na cabeça de Willian. O brasileiro nem pulou para marcar o segundo gol dos Blues. Abatido, o Huddersfield começou a cometer mais falhas. Um minuto após o gol, Löwe tentou um passe para trás e deu no pé de Hazard. O belga carregou a bola e rolou para Pedro, já dentro da área. O atacante tentou finalizar, mas o goleiro Lössl fechou o ângulo, impedindo o terceiro gol ainda na primeira etapa.

David Wagner muda, mas Huddersfield não consegue a reação

O treinador David Wagner procurou alterar a postura dos Terriers na segunda etapa, mas logo aos cinco minutos, Marcos Alonso cruzou na área, Willian fez bem o pivô e escorou a bola para Pedro, que bateu colocado no ângulo de Jonas Lössl. Um verdadeiro balde de água fria para o time de West Yorkshire, que não conseguia criar jogadas, sobretudo com o bem marcado Aaron Mooy.

O time de West Yorkshire ainda tentou com Mounié, mas Courtois fez boa defesa com o ombro e Christensen afastou o perigo. David Wagner trocou seu centroavante, promovendo o belga Laurent Depoitre do banco de reservas, assim como Hadergojanaj. Os dois seriam protagonistas do gol dos Terriers aos 92 minutos de jogo, com assistência do jogador suíço para o gol do centroavante belga, que fez o de honra da equipe da casa.