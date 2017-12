'Premiado' por Hazard, Willian agradece companheiro e comemora boa fase no Chelsea

Foto: Robbie Jay Barratt / AMA via Getty Images

Rotineiramente convocado para a Seleção Brasileira e um dos atuais ídolos da torcida do Chelsea, clube que já defendeu em mais de 200 partidas, o meia-atacante Willian teve uma atuação impecável na vitória dos Blues sobre o Huddersfield, por 3 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, nesta terça-feira (12). Além de ter marcado um gol, de cabeça, o brasileiro deu as outras duas assistências para os gols de Bakayoko e Pedro, e terminou o jogo exaltado até mesmo pelo companheiro Hazard.

O astro belga, ao término da partida, fora escolhido pela organização da Premier League como 'Man of the Match' (homem do jogo, em português), mas se recusou a receber o troféu, o entregou a Willian, que concedia entrevista na zona mista do estádio John Smith ao seu lado, e disse: "Este é seu, meu amigo. Você merece!" – veja o vídeo deste momento abaixo.

"Foi uma atitude muito bacana da parte do Hazard. Realmente ali o escolheram como o melhor jogador da partida, mas ele se recusou a pegar o troféu e disse que eu tinha sido o melhor do jogo e me entregou o troféu. Foi bem legal e isso mostra que além de ser diferenciado dentro de campo, ele é diferenciado fora de campo também. Por isso, o agradeci pela linda atitude que teve comigo", explica Willian, que chegou a cinco gols e cinco assistências em 25 partidas disputadas na atual temporada.

Titular na partida contra o Huddersfield, Willian, além do gol e das assistências, esteve bem em todos os 90 minutos, criando outras chances, se movimentando muito e marcando com eficiência. Tanto é verdade que o reconhecido site de estatísticas WhoScored o elegeu como 'Man of the Match' e lhe concedeu nota 9,3 pela atuação, corroborando a visão do companheiro Hazard, que também viu méritos na atuação do brasileiro.

"Fico muito feliz de poder ajudar o time com uma atuação muito boa, ainda mais com situações diferentes para mim, com um gol de cabeça, uma jogada de pivô ajeitando para trás para o Pedro marcar etc. Enfim, estou muito feliz de ter feito gol, ter dado assistências e meu objetivo é manter a confiança e seguir jogando da mesma maneira", destaca.

Com 206 partidas disputadas com a camisa do time londrino, 36 gols marcados e 29 assistências, além de três títulos conquistados (duas vezes a Premier League, nas temporadas 2014/2015 e 2016/2017, e a Copa da Liga Inglesa 2014/2015), Willian segue mostrando sua eficiência, conhecida há mais de quatro anos pelos lados de Stamford Bridge. Afinal, nos últimos quatro jogos que o camisa 22 fora escalado como titular foram nada mais nada menos que quatro gols marcados e duas assistências. Os gols saíram nas vitórias contra o Everton, por 2 a 1 (Copa da Liga Inglesa), Qarabag, por 4 a 0 (Liga dos Campeões da Europa), duas vezes, Swansea, por 1 a 0, e Huddersfield, por 3 a 1 (estes dois válidos pelo Campeonato Inglês).

"O resultado foi importante, pois voltamos a vencer e a jogar bem, ainda mais por se tratar de um jogo fora de casa. Tivemos uma boa exibição desde o início da partida e isso é um fator que nos faz retomar a confiança para o próximo duelo em casa, contra o Southampton (no próximo sábado). Sem dúvidas foi uma vitória importantíssima para nós, pois nosso pensamento é sempre manter a equipe no topo da tabela."