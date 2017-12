Manchester City goleia Swansea e bate recorde na liderança da Premier League

Swansea City e Manchester City se enfrentaram nesta quarta-feira (13), no País de Gales, pela 17ª rodada da Premier League. O time de Pep Guardiola goleou os donos da casa pelo placar de 4 a 0. David Silva (duas vezes), Kevin De Bruyne e Sergio Agüero marcaram os gols do triunfo.

Com a vitória, os Citizens alcançaram uma marca histórica. O time de Manchester venceu 15 jogos seguidos, feito que nenhum outro clube conseguiu na liga inglesa. Entre fevereiro e agosto de 2002, o Arsenal havia ganhado 14 partidas consecutivas.

O City segue isolado na liderança da Premier League. Com 49 pontos, tem 11 de vantagem sobre o rival Manchester United, vice-líder. O Swansea, por sua vez, continua amargando a lanterna: são 12 pontos, dois a menos que o West Bromwich, primeiro time fora da zona da degola.

Na próxima rodada, o City recebe o Tottenham, no sábado (16), às 15h30, no Etihad Stadium. Já o Swansea City viaja a Liverpool para enfrentar o Everton, às 18h da segunda-feira (18).

Dois gols no primeiro tempo, dois gols no segundo

Os Citizens dominaram toda a partida, ditando o ritmo do jogo e fazendo com que a maior parte do tempo da partida acontece no campo do Swansea. O primeiro gol aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo: Bernardo Silva cruzou, e David Silva deu um bonito tapa, com a parte externa do pé, para tirar o zero do placar.

Depois, aos 33, veio o segundo. Sterling sofreu falta no lado esquerdo do ataque. De Bruyne chutou direto, a bola quicou no gramado e entrou, surpreendendo o goleiro Fabianski.

No segundo tempo, mais dois gols. Aos sete minutos, em uma tabelinha entre David Silva e Sterling, o espanhol marcou o terceiro a favor dos visitantes. Os donos da casa tentaram finalizar algumas vezes, mas o goleiro Ederson não deixou nada entrar.

Agüero, o maior artilheiro da história do clube de Manchester, terminou a goleada: aos 40 minutos, o argentino recebeu de Yaya Touré, carregou e mandou para o gol do Swansea City.