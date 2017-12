Mourinho mostra satisfação com vitória do United sobre Bournemouth

Foto: Gareth Copley via Getty Images

O Manchester United recebeu o Bournemouth na noite desta quarta-feira (13) pela 17ª rodada da Premier League e venceu com gol solitário de Lukaku, 1 a 0.

Com a vitória, o time de José Mourinho se mantém na segunda colocação, na perseguição ao líder City, que venceu na rodada. O time treinado por Guardiola abriu uma vantagem ainda maior sobre o United, visto que venceu os Red Devils na última rodada.

O técnico do time de Manchester falou sobre a vitória suada de sua equipe frente ao Bournemouth e destacou a boa atuação de sua equipe, comparada à atuação do último jogo, no Manchester Derby.

"Perdemos algumas chances de marcar o segundo gol para nos tranquilizarmos. Nos últimos 10, 15 minutos de jogo o adversário estava mais descansado do que nós. Jogamos o Derby três dias atrás" ressaltou o português.

Mourinho também elogiou a jogada do gol marcado pelo belga Lukaku, após o cruzamento de Mata. "Foi um bom cruzamento e uma boa cabeçada. Infelizmente, não fomos capazes de fazer um segundo gol, por isso a vitória foi apertada".

Após o trunfo por 1 a 0, o Manchester United acumula mais um Clean Sheet (quando a equipe não sofre gols), sendo esta a décima vez que o time de Mourinho sai de campo sem ser vazado na Premier League.

O treinador português, no geral, se demonstrou satisfeito com a performance do seu time. "Foi uma boa atuação e buscamos a vitória durante os 90 minutos. Depois da derrota para o City, não queríamos um novo revés. A atitude foi muito boa".

O Manchester United volta à campo no próximo domingo (17) contra o West Bromwich, no estádio The Hawthorns pela 18ª rodada da Premier League. O jogo será 12h15 no horário de verão de Brasília.