Em Anfield, Liverpool e West Bromwich não saem do empate

Nesta quarta-feira (13), o Liverpool recebeu em Anfield o West Bromwich, pela 17° rodada da Premier League. O time da casa começou a rodada dentro do G-4 e, após os noventa minutos, viu-se fora dela. As duas equipes não saíram do zero em um duelo de pouca criatividade de ambos.

O time de Jurgen Klopp e companhia caem para a quinta colocação depois do empate, com 31 pontos, mesmo número do Tottenham, mas o Liverpool fica pelos critérios de desempate. Já o WBA é um dos três times com 14, mas fica em 16° (melhor posicionado) por estar melhores em saldo de gols. Mas em 17 jogos, são apenas duas vitórias.

Firmino criou a boa primeira chance do jogo. O camisa 9 recebeu na área mas o toque saiu pelo lado da meta de Foster. O time visitante respondeu com Robson-Kanu. O atacante recebeu passe, entrou na área e chutou no travessão, quase abrindo o placar. A segunda etapa foi ainda mais morna. Solanke até abriu o placar aos 44 minutos, mas um toque de mão fez o árbitro anular o lance.

O campeonato inglês segue ritmo frenético. Já no final de semana terá início a edição em sua 18° rodada. As duas equipes jogam no domingo (17). Em casa no The Hawthorns, o West Bromwich será anfitrião diante do Manchester United às 12h15. Já o Liverpool viaja até o sul da Inglaterra para encarar o Bournemouth no encerramento da rodada, com duelo marcado às 14h. Todos os jogos serão no horário brasileiro de verão.