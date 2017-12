Pep Guardiola comenta sequência positiva: "Vencer 15 partidas nos dá muita confiança"

Foto: Getty Images

O Manchester City somou mais 3 pontos na temporada: 4 a 0 em cima do Swansea City no Liberty Stadium nessa quarta-feira (13). O time acaba de bater um novo recorde: 15 vitórias seguidas na Premier League. Com 49 pontos em 17 rodadas, o time de Pep Guardiola tem o melhor início da história do campeonato.

"Nós fomos os primeiros a vencer 15 jogos consecutivos. É claro que isto não servirá de nada se não vencermos o título. Seria apenas um recorde. Esta marca não foi fácil de quebrar", comentou Guardiola durante coletiva pós-jogo.

Apesar disso, Pep parece muito claro sobre as surpresas do futebol e que o Manchester City pode não estar bem sempre. "Estamos exigindo muito dos nossos jogadores. Podemos perder alguns pontos, mas ter as coisas garantidas, isso nunca aconteceu no passado, no presente ou no futuro.”

Na goleada do City, David Silva marcou dois gols e estava presente em outros momentos de ataque do time. O treinador não poupou elogios ao jogador, que marcou quatro gols em quatro jogos. "Estou muito feliz pelo David. Não podemos duvidar da sua qualidade, mas no passado ele não fazia tantos gols. Ele tem bom físico e está com uma performance fantástica", acrescentou.

No próximo sábado (16), o Manchester City recebe o Tottenham em casa pela 18º rodada da Premier League. Se vencer, o time pode somar 52 pontos na liderança do campeonato.