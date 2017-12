Outrora promessa, meia Renato Sanches deixa Swansea antes do previsto e retorna ao Bayern

Foto: Athena Pictures/Getty Images

Quando contratado em maio de 2016, o meia português Renato Sanches apresentava números impressionantes. Após atuar em 24 de 36 jogos do Campeonato Português pelo Benfica, o Bayern de Munique desembolsou 35 milhões de euros pelo jogador, além de garantir bônus em caso de premiações individuais. Com 18 anos, o bom futebol apresentado em terras lusitanas encheu os olhos dos dirigentes bávaros, que travaram árdua disputa com outras equipes grandes do futebol europeu – como o Manchester United – para contar com o atleta, indicado por Carlo Ancelotti.

No fim de 2017, porém, o panorama é completamente diferente. Após não convencer no primeiro ano na Baviera, foi emprestado ao Swansea até maio de 2018 para ganhar experiência e voltar mais amadurecido ao clube germânico. Com poucos minutos, atuações aquém do esperado e praticamente nenhuma contribuição positiva, a jovem promessa retorna antes do previsto à Alemanha e vai tentar mudar o quadro de curva completamente descendente em sua carreira.

Foto: Christof Stache/AFP/Getty Images

Segundo informações provenientes dos principais meios de comunicação esportivos de Portugal, as atuações no clube do País de Gales não beneficiavam nenhuma das partes e a rescisão do contrato de empréstimo torna-se uma alternativa plausível, uma vez que se espera o jogador a postos e no máximo do desempenho para disputar a Copa do Mundo 2018. Nos últimos quatro meses, apenas dez partidas disputadas, poucos minutos em campo. O Swansea ocupa a última posição na Premier League.

Tanto Swansea como Bayern de Munique não confirmaram oficialmente a rescisão do vínculo de empréstimo, mas faltam apenas simples detalhes, como a data oficial de retorno de Renato Sanches. Como já disputou jogos por duas equipes diferentes nesta temporada e não pode fazer parte de três equipes no mesmo ano, o jovem lusitano vai ter novamente que conquistar seu espaço nos atuais pentacampeões alemães.

Hoje com 20 anos de idade, Renato Sanches conquistou a Eurocopa 2016 com a Seleção de Portugal. Além disso, foi nomeado como o melhor jogador europeu Sub-21 na temporada 2015, e superou o goleiro italiano Donnarumma e o meia inglês Dele Alli, mais visados atualmente no cenário internacional.