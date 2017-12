Pochettino vê lado positivo em derrota do Tottenham: "Experiência inacreditável"

Google Plus

(Foto: Robbie Jay Barrett/AMA via Getty Images)

Já dizia o provérbio que "é errando que se aprende" - e Mauricio Pochettino parece concordar. Para o técnico do Tottenham, há uma lição a ser extraída da derrota de goleada para o Manchester City neste sábado (16). Em entrevista pós-jogo, o comandante dos Spurs garantiu que o fracasso em campo será um aprendizado para as próximas rodadas da Premier League.

"Acho que foi uma boa experiência para o time. Quando você vence e joga bem, talvez você não aprenda. É preciso aprender a partir desse tipo de jogo. Hoje foi uma ótima oportunidade de ver um time que acredita, tem qualidade, força e está em ótima forma. Não há nada a dizer, eles mereceram a vitória completamente", afirmou.

Pochettino ainda falou brevemente sobre o momento vivido pelos comandados de Pep Guardiola - com o triunfo sobre o Tottenham, os Citizens chegaram à incrível marca de 16 vitórias consecutivas no campeonato inglês.

(Foto: Clive Brunskill via Getty Images)

“Eles estão em ótima forma e momento. Estão absolutamente mostrando o porquê de serem os melhores na Premier League. (...) Para mim, você pode tirar algo de bom dessa experiência inacreditável para que o time entenda que, para jogar na Premier League, precisamos melhorar. Nós precisamos aprender, precisamos nos esforçar mais do que antes", completou.

Ao final de entrevista, o treinador também falou sobre seu grande desejo para o futuro dos Spurs: vencer a Premier League. Na opinião de Mauricio Pochettino, entretanto, ainda há muito aprendizado pela frente.

"Estou muito desapontado. Precisamos aprender, porque um dia queremos vencer a Premier League, mas hoje foi uma grande lição para nós. Nós jamais viríamos aqui para jogar um jogo diferente do que jogamos normalmente, então tentamos abrir o placar, mas eles foram melhores", concluiu.

O Tottenham volta a campo no próximo sábado (23) para enfrentar o Burnley. O confronto, que é válido pela 19ª rodada da Premier League, será no Turf Moor Stadium, casa dos The Clarets.