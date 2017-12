Conte destaca atuação do Chelsea após vitória sobre Southampton: "Bom trabalho de todos"

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Foi apertado, mas o resultado positivo saiu. Marcos Alonso anotou o gol solitário na vitória do Chelsea sobre o Southampton no Stamford Bridge neste sábado (16) pela 18° rodada da Premier League. O placar fez o time igualar o Manchester United na segunda colocação com 38 pontos, apesar do jogo a menos dos red devils na competição.

Ao final dos 90 minutos, o técnico Antonio Conte elogiou a boa partida de seus comandados e destacou merecimento pelo pré jogo bem feito. "Uma boa vitória, um bom trabalho de todos os meus jogadores. Ontem eu disse que devíamos prestar muita atenção no Southampton. São uma boa equipe com jogadores jovens e rápidos. Estou feliz porque meus jogadores jogaram de forma concentrada. Nós mereceríamos vencer."

Os blues vem de apenas uma derrota nos últimos dez jogos pela competição. Para o italiano, falta crédito de todos com sua equipe, que poderia ser mais destacada. Ainda assim, a distância para o City, invicto, é de 14 pontos.

"Nos últimos dez jogos ganhamos oito, tirando contra o Liverpool e um jogo negativo contra o West Ham. Se alguém me pedir nos próximos dez jogos para estar pronto para assinar esses resultados, estou pronto! Ao mesmo tempo, você deve considerar que outras equipes estão tentando fazer o seu melhor. Meus jogadores nos últimos 10 jogos fizeram um bom trabalho.", destacou.

O Chelsea entra em campo antes do Natal no próximo sábado (23). Fora de casa, Antonio Conte e sua trupe vai até o centro da Inglaterra para enfrentar o Everton no Goodison Park às 10h30, no horário de Brasília.