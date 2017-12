United sofre pressão no fim, mas vence West Brom com gol de Lukaku

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 18ª RODADA DA PREMIER LEAGUE, O CAMPEONATO INGLÊS. PARTIDA DISPUTADA NO ESTÁDIO THE HAWTHORNS, EM BIRMIGHAN, INGLATERRA

Neste domingo (17), o West Bromwich recebeu, no estádio The Hawthorns, o Manchester United e viu sua situação no campeonato piorar. O time da casa perdeu por 2 a 1 para os Red Devils e não saiu da 19º colocação com apenas 14 pontos na Premier League, já os visitantes, com os três pontos conquistados em Birmighan, chegaram a 41 pontos se mantendo na vice-colocação.

Na próxima rodada a equipe do West Brom encara o Stoke City fora de casa no sábado (23), e o Manchester United viaja até Leicester para encarar a equipe local também no sábado.

Poucas chances na partida, mas United é calculista

O primeiro ataque contundente da partida foi feito pelos visitantes, aos 6 minutos o United chegou com um chute de Marcus Rashford, no rebote o cruzamento de Mata foi bloqueado pela defesa da casa. O United pressionou o West Bromwich durante todo o primeiro tempo, principalmente com bolas levantas na área, e isso funcionou aos 27 minutos de jogo quando Mata achou Rashford na esquerda, a jovem promessa puxou para o meio e cruzou perfeitamente para Romelu Lukaku que não perdoou, United 1 a 0.

A equipe da casa tentou chegar à meta de David De Gea com jogadas pelos flancos, mas não conseguiam concluir os cruzamentos que na maioria das vezes foram cortados por Valencia e Smalling. Depois, Jesse Lingard apareceu com a bola pelo centro e foi levando em direção ao lado direito, e da meia lua da grande área finalizou contra o gol de Foster, a bola desviou em Hegazi e entrou, sem chances para o arqueiro do West Brom. A primeira finalização dos donos da casa surgiu apenas aos 44 minutos com Livermore, o meia do West Brom abriu e com espaço finalizou a média distância, mas De Gea fez a defesa sem dificuldades.

United estaciona ônibus e vê West Brom quase empatar

No início da segunda etapa, Marcus Rashford tomou conta do jogo e encheu o campo do The Hawthorns, seu primeiro lance foi uma ótima bola para Lukaku que estava impedido. Com 12 minutos do segundo tempo, Lingard fez boa jogada e ajeitou para Rashford que finalizou de primeira e a bola passou bem próxima ao gol de West Bromwich, quase o United ampliou. Dois minutos depois foi a vez de o United sair em contra-ataque, na conclusão da jogada Jesse Lingard viu seu gol ser negado pelo goleiro Foster.

A partir dos 75 minutos de jogo a equipe da casa começou a pressionar o Manchester United, até porque a postura dos red devils mudou e se fez mais defensiva a partir deste momento da partida. Após boa troca de passes no setor ofensivo, Brunt finalizou de média distância e a bola passou rente ao poste de David De Gea. O gol do West Brom não demoraria muito a sair, dois minutos depois Chris Brunt cobrou o escanteio na área, e no bate rebate a bola sobrou para Gareth Barry diminuir para os donos da casa.

O West Brom ainda teve a chance de empatar com Jay Rodríguez após bom cruzamento de Nyom em contra-ataque, Rojo acabou salvando a pele da equipe de José Mourinho. A última chance de empate para o West Bromwich aconteceu com Salomón Rondón, o atacante venezuelano ficou cara a cara com De Gea mas finalizou fraco e na direção de De Gea, o goleiro espanhol não precisou se esforçar muito para fazer a defesa.