Coutinho e Firmino marcam, Liverpool faz quatro no Bournemouth e retorna ao G-4

No encerramento da 18° rodada da Premier League, o Liverpool atravessou o país para encarar o Bournemouth no Vitality precisando de uma vitória para voltar ao G-4. Já os cherries não sabem o que é vencer já tem cinco partidas e flertava com a zona da degola.

O Liverpool, com participação ofensiva ao seu comum, venceu e convenceu com um 4 a 0 tendo sua construção iniciada ainda no primeiro tempo. O brasileiro Philippe Coutinho abriu o marcador em jogada individual. Lovren e Salah fizeram 3 a 0. Na segunda etapa, Roberto Firmino deu números finais ao duelo.

A goleada fez o Liverpool adentrar novamente no G-4, em quarto, com 34 pontos, tirando o Arsenal do lugar. Já o Bournemouth encosta de vez na zona de rebaixamento com 16 pontos, um a mais que o Newcastle, porteiro dos piores colocados.

Show do ataque determina vitória

Em cobrança de falta veio o primeiro risco do Liverpool. Coutinho tirou da barreira e do goleiro Begovic, mas a bola explodiu na trave e o rebote não foi aproveitado. Mas aos 20', o camisa 10 fez fila partindo do meio campo e bateu de direita, sem chances de defesa para o goleiro bósnio. Não durou muito tempo para que o 2 a 0 saísse. Coutinho bateu escanteio e Roberto Firmino evitou a saída pela linha de fundo. Lovren, bem posicionado, foi de peixinho para o fundo das redes.

Defoe quase diminuiu o placar, ao receber de frente para o gol, o atacante inglês parou no poste direito. Mohamed Salah teve sua chance de se manter na artilharia e ampliar. Dentro da área, o egípcio encheu o pé mas parou na boa defesa de Begovic. Mas o gol no minuto seguinte foi inevitável. Do lado direito, Salah driblou dois e tocou sem problemas, o 3 a 0 decretou a tranquilidade para a próxima etapa.

Coutinho, aos 21 minutos, cortou para o pé direito e cruzou na área, Firmino, em posição polêmica, fez o facão e tocou de cabeça do outro lado de Begovic, fazendo 4 a 0. Adam Lallana entrou na segunda etapa após cinco meses longe dos gramados. Os cherries não conseguiram ameaçar mais.

Para começar a 19° rodada, os reds vão até Londres para fazer o clássico contra o Arsenal na sexta-feira (22) às 17h45. No sábado (23), o Bournemouth terá dura tarefa contra o líder e invicto Manchester City, às 13h. Ambos os duelos no horário brasileiro de verão.