Conte afirma que merece mais respeito em meio às especulações envolvendo seu nome

Foto: John Patrick Fletcher/Getty Images

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, afirmou em entrevista que 'merece' mais respeito e confrontou a constante especulação sobre seu cargo, já que, segundo o italiano, isto "pode criar problemas".

Conte guiou o Chelsea na campanha do título da Premier League na temporada passada, mas o ex-comandante da Juventus tem sido continuamente vinculado a um retorno à Itália, enquanto a cobertura de mídia dos Blues foi ofuscada pela fase dominante do Manchester City nesta temporada. "Todos os dias há especulações sobre o meu futuro", disse Conte.

O italiano deixou claro sua insatisfação com as constantes especulações envolvendo seu nome. "Não está certo porque acho que mereço um pouco de respeito pelo que fiz na temporada passada, pelo que estou fazendo nesta temporada", declarou.

O comandante dos Blues também ilustrou que as especulações afetam diretamente a relação com os atletas. "Ler toda semana: 'Na próxima temporada, o clube entra em contato com este treinador ou aquele treinador', para mim, isso não é um problema. Mas isso pode criar problemas com os jogadores, porque eles acreditam que podemos nos separar", destacou o técnico do Chelsea.

Conte destacou ainda que tem trabalho a fazer em Stamford Bridge. "Eu tenho mais um ano no meu contrato, então neste momento meu foco é total, para melhorar meus jogadores, tentar melhorar a equipe, tentar melhorar o clube. Se você entender um pouco sobre o futebol, há um momento em que você deve ter grande paciência, saber que alguém está trabalhando muito bem", afirmou Conte.

A continuidade do trabalho, segundo o italiano, também passa por criar uma boa base para o futuro do Chelsea. "Eu acho que na temporada passada fizemos um trabalho fantástico, mas este trabalho continua nesta temporada. Estamos tentando mudar a idade média de nossa equipe. Eu acho que para um clube como o Chelsea é muito importante começar a fazer isso, se quiser criar uma nova base e enfrentar o futuro com confiança", disse Antonio Conte.