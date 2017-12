Everton vira para cima do Swansea e continua escalada na tabela da Prmeier League

Foto: Chris Brunskill Ltd via Getty Images

No jogo de encerramento da 18ª rodada da Premier League, Everton e Swansea duelaram no Goodison Park, na tarde desta segunda-feira (18). Embora os visitantes tenham saído na frente, os anfitriões conseguiram superar o placar e viraram para 3 a 1, com Dominic Calvert-Lewin, Sigurdsson e Wayne Rooney, sendo esse último de pênalti. Leroy Fer marcou o dos galeses.

O resultado positivo coloca os Toffees na nona posição da tabela, agora com 25 pontos conquistados, na continuação da arrancada depois de um mau início no campeonato. Por outro lado, os Swans continuam na lanterna com os mesmos 12 pontos, a quatro do Stoke City, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

As equipes retornam a campo no próximo final de semana, na rodada que antecede o Boxing Day. O Everton vai receber o Chelsea, pela 19ª rodada, no sábado (23) às 10h30, enquanto que o Swansea joga em casa contra o Crystal Palace, às 13h. Ambos horários pelo de Brasília.