Vardy iguala no fim, mas Man City supera Leicester nos pênaltis e avança na Copa da Liga

A Copa da Liga Inglesa teve nesta terça-feira (19) o início das quartas de finais. Dos oito times ainda em disputa, apenas o Bristol City (atualmente na segunda divisão) não está na Premier League. Em um dos chaveamentos, o Manchester City viajou para encarar o Leicester no King Power Stadium. Na Carabao Cup, quem vencesse o duelo avançava para a fase seguinte, sem precisar de um jogo de volta.

E foi isso que aconteceu com os Citizens, que bateram os Foxes nos pênaltis depois de 1 a 1 no tempo normal. Bernardo Silva fez aos anfitriões e Jamie Vardy empatou aos 51 da etapa final, de pênalti. Nas cobranças da marca da cal, o camisa 9 do time de Claude Puel e Riyad Mahrez perderam suas chances para dar a vitória aos visitantes.

Agora, a equipe de Pep Guardiola espera o fim das quartas de final nesta quarta-feira (20) para ter o sorteio das semifinais, que já têm o Arsenal como uma das agremiações participantes da fase. O Leicester foca seu esforços em outras competições.

O time visitante abriu o placar aos 26 minutos. O jovem Philip Foden começou a jogada do tento. Gundogun controlou e tocou para Bernardo Silva. O português entrou na área e não deu chances para o goleiro Hamer. E, no fim do jogo, Jamie Vardy cobrou uma penalidade máxima aos 51 minutos para empatar tudo e levar a partida para a prorrogação. No tempo extra, as equipes falharam em desempatar e a partida foi decidida nas cobranças de pênaltis.

A equipe do Manchester City só voltará a entrar em campo pela Copa da Liga Inglesa no dia 9 ou 10 de janeiro. As semifinais, diferente das outras fases, são formuladas em duas partidas, com o confronto da volta sendo nos dias 23 e 24.

Pela Premier League, os Citizens jogarão em casa contra o Bournemouth no sábado (23) às 13h. O Leicester receberá o outro Manchester, United, também no sábado, mas às 17h45. Ambos os duelos são válidos pela 19° rodada.