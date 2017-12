William deixa sua marca e Chelsea avança às semifinais ao bater o Bournemouth

No segundo dia das quartas de finais da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea recebeu no Stamford Bridge o Bournemouth nesta quarta-feira ( 20) em duelo que colocaria o vencedor nas semifinais da terceira competição nacional em nível de importância.

Após sair na frente, o Chelsea sofreu empate aos 45 minutos da etapa final. Mesmo assim, Morata recolocou o time de Antonio Conte a frente do marcador. O 2 a 1 permitiu que os blues avançassem para as semifinais junto com Arsenal, Manchester City e Bristol City.

O Chelsea abriu o placar aos 11 minutos. O brasileiro Kennedy deu lindo passe de calcanhar para Fábregas, que tocou para Willian na saída de Boruc. O camisa 22, com gol livre, o Chelsea saiu na frente. Ibe tentou o empate aos 23 minutos, mas o chute passou pelo lado do gol. Em outras oportunidades os blues tentaram, mas sem sucesso.

Quando o duelo se encaminhava para o 1 a 0, os visitantes tratarem de por fogo no duelo. Gosling recebeu dentro da área e bateu sem chances de defesa para Caballero. Mas não houve qualquer tempo para que o Bournemouth comemorasse. Eden Hazard fez boa jogada individual e conectou para Morata dentro da área. O espanhol pegou de primeira e rasteira, tirando a bola de Boruc.

Para esquecer mais uma derrota, os cherries jogarão já no fim de semana pela Premier League. No entanto, vem mais um adversário indigesto, o Manchester City, invicto em 18 jogos no campeonato inglês. Já o Chelsea viaja até Liverpool para enfrentar o Everton. Todos os dois jogos serão no sábado (23).