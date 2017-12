Bristol City elimina United com gol no fim e faz história na Copa da Liga Inglesa

Foto: Matthew Ashton / AMA via Getty Images

Algo que é considerado muito difícil ou impossível de acontecer. Essa é a definição de milagre. E, na tarde desta quarta-feira (20), um acabou sendo operado no Ashton Gate Stadium, quando o Bristol City, da segunda divisão, bateu o poderoso Manchester United pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Corey Smith, autor do gol da vitória, no fim, e Joe Bryan fizeram os tentos da vitória dos anfitriões, enquanto que Zlatan Ibrahimovic fez aos visitantes.

Agora, os Robins esperam o sorteio que acontece ainda hoje, e jogarão as semifinais contra um dos times entre Chelsea, Manchester City e Arsenal, em jogos de ida e volta, realizados em janeiro.

Com a derrota, os Red Devils focam seus esforços na Premier League, por ora, enquanto a Uefa Champions League não retorna e a FA Cup não se dá inicio, também em janeiro. O Bristol continua sua empreitada na busca da primeira divisão nacional, mas ainda agora pensa em vencer a Carabao Cup, após derrotar e eliminar quatro times do topo do futebol inglês em rodadas seguidas.

Na primeira etapa, as equipes falharam em concluir em gol as oportunidades que tentaram criar. Tanto Romero, quanto Steele tiveram que trabalhar durante o período inicial de jogo, bem como suas defesas. Ibrahimovic acabou sendo um nome muito participativo na primeira fase, não só com chutes ou chances de gols, mas buscando jogo. Vale lembrar que o sueco foi o artilheiro da competição na temporada passada.

Já no segundo tempo, foi onde aconteceram os gols. Primeiro com Joe Bryan, para o Bristol, que, no sexto minuto, recebeu boa bola enfiada pela esquerda e bateu com força, cruzado, para vencer o arqueiro adversário. Sete minutos mais tarde, Ibrahimovic empatou, com um gol de falta batido com força no contrapé do goleiro. Nos acréscimos, Smith recebeu boa bola por elevação e bateu para vencer Romero, vencendo o jogo para os donos da casa.