Com cifras altíssimas, Manchester City encaminha renovações de Gabriel Jesus e De Bruyne

O Manchester City está próximo de renovar o contrato do atacante Gabriel Jesus e do meio-campista Kevin De Bruyne por seis anos. O novo contrato do belga com o City será pago em euros em vez de libra esterlina e incluirá uma cifra de assinatura de 10 milhões de euros, segundo o site Goal.

O novo contrato do meio-campista será assinado uma vez que os Citizens e o agente do belga concordem com os seus direitos de imagem. O restante dos termos do contrato já estão em vigor após meses de negociações.

O salário básico de De Bruyne será o equivalente a cerca de € 230 mil (R$ 897,3 mil) semanais e será complementado por vários outros bônus e pagamentos. O acordo atual do meio-campista é pago em libras esterlinas, mas devido à queda na avaliação da moeda desde o referendo do Brexit, em 2016, o agente de De Bruyne, Patrick De Koster, negociou uma mudança para euros.

Ainda segundo o site Goal, Gabriel Jesus chegou um acordo para um novo contrato com o Manchester City, menos de um ano desde sua estreia pelo clube inglês. O novo contrato deverá vigorar até 2023. Jesus ainda não assinou o seu novo acordo, mas, nos bastidores, é dito que as partes chegaram a um acordo, incluindo uma renegociação dos direitos de imagem do atacante. A confirmação oficial é esperada para o Ano Novo.

Gabriel Jesus deixou o Palmeiras no fim de 2016, mas se juntou ao Manchester City em janeiro, após o término da temporada brasileira. Os Citizens buscam valorizar seus principais ativos para novos negócios pensando na Copa do Mundo. Após o início da trajetória de Jesus na Inglaterra, o clube acredita que o valor do brasileiro aumentará ainda mais após a competição na Rússia.

Em breve, Jesus ganhará cerca de £ 150 mil (R$ 661,5 mil) por semana em um nível básico, o que é já dobrará seus atuais vencimentos. Essa cifra será completada com uma série de bônus relacionados ao desempenho, como jogos mínimos jogados em uma temporada e bônus caso o City ganhe troféus.