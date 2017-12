Chelsea e Arsenal fazem clássico na semi da Copa da Liga Inglesa; City encara azarão Bristol

Google Plus

Foto: Getty Images

A quarta-feira (20) de quartas-de-final da Copa da Liga Inglesa decidiu os outros dois clubes da penúltima fase antes da finalíssima. Enquanto o Chelsea derrotou o Bournemouth em casa, a zebra Bristol City, da segunda divisão inglesa, bateu o Manchester United por 2 a 1 e fará companhia junto aos blues, Arsenal e Manchester City.

E estão definidas as duas semifinais da Carabao Cup. O Bristol City, que tirou os red devils, enfrentará o Manchester City, enquanto o Chelsea encara o Arsenal, no clássico da capital inglesa.

Os Robins irão ao Etihad Stadium na semana que começa no dia 8 de janeiro, para receber, na volta, o Manchester City no Ashton Gate ao final do primeiro mês de 2018.

O comandante do Bristol City, Lee Johnson, disse à emissora britânica Sky Sports: "É brilhante. Outro grande [jogo] contra o Manchester City em ida e volta. É uma chance para os jogadores se testarem contra os melhores".

O Chelsea vai receber o Arsenal em Stamford Bridge na primeira etapa da semifinal, para, na volta, ir ao Emirates Stadium no jogo de volta.

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, quer ir ao topo. "Queremos continuar, tentar chegar a Wembley para jogar a final", disse o italiano.