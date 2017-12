Resultado Arsenal x Liverpool pela Premier League (3-2)

Obrigado, torcedor, por ter acompanhado essa grande partida da Premier League conosco!

FIM DE JOGO! Com grande segundo tempo, Arsenal e Liverpool empatam em 3 a 3!

47' Após uma disputa no meio campo, Emre Can arranca, com liberdade, pelo lado direto, mas é parado por Maitland-Niles, com uma intervenção providencial

46' Que isso??! Wilshere dá lindo lançamento para Özil, o alemão cruza, a bola parece que vai longe, mas, do nada, faz uma curva e cai na direção do gol. Mignolet, atento, consegue se esticar e colocar para escanteio

45' Mais quatro minutos de acréscimos!

44' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Sai: Alexis Sanchez; Entra: Theo Walcott

43' Perigo! Salah recebe livre pelo lado esquerdo, tenta se livrar dos defensores do Arsenal, mas acaba chutando pela rede do lado de fora

Chamberlain entra vaiado pela torcida, já que foi jogador do Arsenal até a última temporada.

39' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL: Sai: Philippe Coutinho; Entra: Alex-Oxlade Chamberlain

38' Que susto! Alexis Sanchez recebe com liberdade no lado esquerdo, move seu corpo com toda a pinta de que vai cruzar, mas acaba chutando direto. Mignolet, por sua vez, não esperava a finalização, mas consegue se esticar para defender a bola

36' Özil escorrega no meio campo, Emre Can rouba a bola, liga rapidamente Salah, que tocou para Firmino. O brasileiro, porém, foi atrapalhado por uma cobertura perfeita de Jack Wilshere, que roubou a bola

34' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL: Sai: Sadio Mané; Entra: Georginio Wijnaldum

33' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Sai: Alex Iwobi; Entra: Danny Welbeck

32' MIGNOLET! Arsenal chega com qualidade no ataque: Özil, com liberdade no meio campo, encontra Bellerin com um lindo passe, o espanhol, sem ângulo, finaliza forte, mas a bola é espalmada pelo belga

28' Alexis Sanchez faz boa jogada pela esquerda e cruza para Bellerin. O espanhol, porém, se atrapalha e acaba dominando a bola com a mão

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOOOOL!!! ROBERTO FIRMINO!! Emre Can encontra o brasileiro de uma maneira sensacional, o camisa 9 dribla e finaliza de perna esquerda, o goleiro Cech pula, chega a tocar na bola, mas vai com a mão fraca e a bola morre dentro da meta.

22' Iwobi encontra Bellerin pelo lado direito, o espanhol arranca e cruza para o meio da área. Lacazette, que estava preparado para chutar, foi atrapalhado por Klavan, que se adiantou com perfeição na jogada

21' A torcida no Emirates Stadium, que havia vaiado a equipe no intervalo, aplaude o Arsenal, que faz grande segundo tempo

18' O jogo não para! Dessa vez, a equipe de Arsène Wenger teve outra oportunidade de saída rápida. Alexis Sanchez, com liberdade pela esquerda, lança para Lacazette, que limpa Robertson, mas tem seu chute travado por Lovren

17' CECH! Liverpool sai em outro contra-ataque e Coutinho, livre pelo lado esquerdo, lança para Sadio Mané que, totalmente livre, não consegue pegar na bola com qualidade e acabou consagrando Petr Cech, que fez uma boa defesa

15' Quase! O Arsenal está ligado no 220 volts! Wilshere se antecipa, rouba a bola de Emre Can na entrada da área, toca para Alexis Sanchez que pisa e rola para trás, quando Xhaka chutou e a bola passou perto do gol

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO ARSEEEEENAL!!! QUE VIRAAAAAADA!!!! Wilshere recupera a bola no meio campo e o Liverpool toma do próprio remédio, já que o Arsenal sai com campo livre para atacar. Após uma troca de passes, Özil ficou de frente com Mignolet e, com categoria, desempata o placar em uma virada espetacular

12' Cartão amarelo para Alex Iwobi, por falta em Sadio Mané

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAÇO DO ARSENAL!!! INACREDITÁVEL!! GRANIT XHAKA!! O suíço recebe com liberdade no meio campo e, mesmo muito longe, dá uma bomba de perna esquerda, o goleiro Mignolet até tenta, mas não consegue pegar a bola. Empata o Arsenal!

9' A torcida no Emirates Stadium empurra, e a equipe da casa sente o bom momento. Antes desanimado, o Arsenal se joga ao ataque

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO ARSENAL!!!! RESPOSTA IMEDIATA COM ALEXIS SANCHEZ!! No lance seguinte, a equipe lodrina chega com qualidade: Bellerin, com liberdade, recebe no lado direito do ataque, cruza para a área e Sanchez, aproveitando um cochilo de Joe Gomez, completa de cabeça

6' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOOOOOOL! É DO ARTILHEIRO SALAH! Mais uma vez, o Arsenal perde a bola no campo de ataque e o Liverpool, graças a velocidade de Salah, tem o campo aberto para o contra-ataque. Dessa vez, o egípcio tabelou com Roberto Firmino e, após um desvio na perna de Mustafi, a bola morre no canto de Cech

3' Grande chance! Alexis Sanchez cobra o escanteio de maneira bizarra, Salah recebe com espaço para o contra-ataque, arranca até o campo ofensivo, mas para em uma defesa de Petr Cech

2' O Arsenal tenta atacar: Lacazette consegue recuperar uma bola no campo de ataque, mas não consegue passar pela defesa do Liverpool, que colocou a bola para escanteio

1' Jack Wilshere recebe no meio de campo, mostra uma grande qualidade no controle de bola, mas é parado por uma falta dura de James Milner

APITA O ÁRBITRO! O SEGUNDO TEMPO ESTÁ VALENDO!

SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL: Sai: Nacho Monreal; Entra: Shkodran Mustafi

O gol de Philippe Coutinho foi o de número 700 do Liverpool fora de casa em jogos da Premier League.

Estatísticas de Arsenal x Liverpool:



Posse de bola: 52% x 48%

Chutes: 4 x 8

Chutes certos: 0 x 4

Escanteios: 3 x 3

Passes certos: 77% x 81%

Domínio foi claro do Liverpool, que chegou muito mais efetivamente que os rivais. Com gol de Philippe Coutinho, Reds vão vencendo por 1 a 0.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' Arsenal gira a bola no ataque, mas não consegue chegar e perde a bola.

45' Lacazette recebe cruzamento e cabeceia, mas a bola sai fraca para Mignolet.

45' Três minutos de acréscimos.

44' FUROU SALAH! Mané toca para Salah dentro da área em boa posição para finalizar, mas o egípcio fura e perde boa chance.

43' LIVERPOOL PERDEU DUAS VEZES! Após erro da zaga do Arsenal, Salah sai na cara de Cech, que faz grande defesa. No rebote, a bola sobra para Mané, que dá voleio por cima do gol aberto.

43' Özil tenta disparar com a bola, mas perde na corrida para Klavan.

43' Robertson tenta afastar a bola, mas acaba chutando-a na cabeça do bandeirinha.

42' Lacazette cruza forte na área, mas Milner domina e afasta a bola.

41' Salah recebe lançamento de Coutinho, mas, na hora de cruzar na área, pega errado na bola. Cech fica com ela.

40' Arsenal não consegue chegar bem na área do Liverpool, não tendo finalizado nenhuma vez corretamente.

38' Jogo fica disputado na intermediária defensiva do Arsenal, com muitos desarmes e erros de passe.

36' Özil cobra falta na barreira, e a bola sai para escanteio.

35' Iwobi é derrubado na intermediária e cria boa chance em falta para o Arsenal.

Arsenal.

34' Coutinho cruza nos pés de Lovren, mas o zagueiro pega mal na bola e perde a jogada.

33' Monreal fica caído no gramado, sendo atendido pelos médicos.

32' QUE PERIGO! Firmino corta para dentro e finaliza colocado. A bola passa muito perto do ângulo, mas bate na haste que segura as redes.

30' Arsenal não acerta praticamente nada nos últimos minutos. Liverpool é muito superior.

29' Mané recebe na meia lua e chuta forte, mas a zaga do Arsenal ameniza e a bola fica fácil para Cech.

28' Lacazette recebe na entrada da área e gira, mas a finalização é bloqueada.

26' O domínio dos Reds finalmente se transformou no placar.

25' GOOOOOOOOOOOOOOL! É DO LIVERPOOL! É DE COUTINHO! Salah tenta tocar rasteiro para Coutinho, mas a bola é desviada e sobe. Mesmo assim, o brasileiro sobe e cabeceia por cima de Cech, balançando as redes do Arsenal.

23' PARA FORA FIRMINO! Em cruzamento de Coutinho, Firmino sobe e cabeceia, mas a bola passa raspando a trave do Arsenal.

23' POR POUCO! Lacazette toca de calcanhar para Sánchez, mas o chileno estava apertado e não conseguiu ficar com a bola dentro da pequena área.

22' Firmino faz falta em Wilshere e impede contra-ataque do Arsenal, mas não é advertido.

21' DEFENDEU CECH! Robertson cruza na área e Roberto Firmino escora para o gol, mas Cech consegue mandar a bola para escanteio.

19' Robertson cruza a meia altura na área, mas Petr Cech sai e fica com a bola.

18' Muitos erros de passes até agora, com diversas trocas de posse.

17' Xhaka tenta inverter jogo, mas a bola é muito forte e volta para o Liverpool.

16' Liverpool recupera a posse, mas Salah não consegue dominar lançamento longo e a bola sai para lateral para o Arsenal.

15' Arsenal trabalha jogo no meio-campo, procurando espaços.

14' Robertson é lançado na área e cruza rasteiro, mas Koscienly joga a bola para escanteio.

13' UUUUUUH! Salah toca para Coutinho, que arrisca chute colocado de fora da área e assusta o goleiro Cech.

11' Mané rouba a bola e puxa o contra-ataque, mas erra passe e a bola sobra com Cech.

11' Arsenal toca a bola no meio de campo, com paciência.

10' Substituição no Liverpool:

Sai: Henderson

Entra: Milner

9' Henderson sente dores musculares e cai no gramado, pedindo tratamento.

8' Bellerín tenta cruzar rasteiro na área, mas Klavan afasta a jogada.

7' Firmino erra passe e arma contra-ataque para Arsenal, mas lançamento para Lacazette é muito longo.

6' Salah tenta correr pela direita, mas é desarmado por Niles. A bola sai para escanteio para o Liverpool.

4' Özil cobra escanteio pela direita, mas Koscielny é pego em posição de impedimento após primeiro cabeceio. Jogada parada.

3' Lacazette fica com bola aérea na área, toca para a meia lua, mas a finalização acaba sendo fraca e torta.

3' Lançamento para Salah fica com Cech, que sai jogando rápido.

1' Jogo começa muito apertado para ambas as equipes, com várias trocas de posse em pouco tempo.

0' Arsenal já começa com pressão alta, mas Sánchez comete falta na saída de bola dos Reds.

COMEÇA O JOGO!

17h45 Saída será dada pelo Liverpool.

17h42 Equipes em campo.

17h41 Times enfileirados para a entrada em campo. Luzes piscam no gramado.

17h35 Já é noite em Londres, e o clima não é dos mais amigáveis: 11 graus Celsius no Emirates Stadium.

17h33 O Arsenal venceu os últimos 13 dos 14 jogos em casa pela Premier League.

17h04 Esta será a partida de número 100 do goleiro Petr Cech pelo Arsenal. Ele se transferiu para os Gunners na temporada 2015-16, saindo do Chelsea por cerca de 11 milhões de libras.

17h00 As duas equipes já estão no Emirates Stadium, se preparando para o clássico de logo mais.

16h56 Liverpool escalado! Mignolet; Gomez, Klavan, Lovren, Robertson; Henderson, Can, Coutinho; Mané, Salah, Firmino.

Foto: Divulgação/Liverpool

16h54 Arsenal escalado! Cech; Bellerín, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles; Xhaka, Wilshere; Iwobi, Özil, Sánchez; Lacazette.

Foto: Divulgação/Arsenal

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Arsenal x Liverpool, valendo pela 19ª rodada da Premier League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45, aqui. Fique conosco!

O palco da partida será o Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O estádio tem capacidade para quase 60 mil torcedores.

Foto: Divulgação/Arsenal

Confira a tabela!

1° - Manchester City, 52 pts

2° - Manchester United, 41 pts

3° - Chelsea, 38 pts

4° - Liverpool, 34 pts

5° - Arsenal, 33 pts

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, também concedeu entrevista coletiva e falou sobre como deve enfrentar um rival local.



"Eles conseguem trocar e mudar estilos de jogo várias vezes. Já jogaram com bolas longas para o Giroud, mas se ele não puder entra em campo, isso vai alterar algumas coisas. De qualquer forma, eles são capazes de criar chances"

O comandante do Arsenal, Arsène Wenger, conversou com a imprensa e explicitou a necessidade da equipe ir bem na defesa, só então podendo parar o quarteto ofensivo dos Reds.



"Acredito que o Liverpool tem atacantes muito bom, então é preciso uma performance defensiva forte. Tenho que analisar isso bem, e também adivinhar um pouco para saber quem vai jogar. Essa situação depende do time deles".

Histórico do clássico: o confronto entre os dois times é antigo, e suas origens remontam à última década do século XIX. Desde então, são 78 vitórias dos Gunners, 59 empates e 86 vitórias dos Reds.

Último confronto? As duas equipes se enfrentaram no dia 27 de agosto deste ano, já nesta edição da Premier League. Na ocasião, o Liverpool venceu por 4 a 0, com tentos de Firmino, Mané, Salah e Sturridge. Veja os gols a seguir:

Já os Reds vêm de uma goleada sobre o Bournemouth fora de casa, por 4 a 0, em jogo da Premier League. Os gols foram de Coutinho, Lovren, Salah e Firmino. Leia mais sobre a partida aqui.

Os Gunners vêm de uma simples vitória sobre o West Ham na Copa da Liga Inglesa, por 1 a 0, com gol de Danny Welbeck. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Arsenal ocupa a quinta colocação da Premier League, com 33 pontos conquistados até o momento. Já o Liverpool está na quarta posição, com 34 pontos ganhos.