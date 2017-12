Leicester e Manchester United duelam com objetivos diferentes na liga

Após as eliminações na Carabao Cup, Leicester e Manchester United vão se enfrentar na tarde deste sábado (23) no King Power Stadium. O jogo acontece às 17h45 (horário de verão de Brasília) e é válido pela 19ª rodada da Premier League.

Apesar da derrota em casa na última rodada, o Leicester vinha de bom momento. Antes do revés para o Crystal Palace por 3 a 0, o campeão inglês da temporada retrasada vinha de quatro vitórias seguidas na Premier League. O time de Claude Puel também deseja esquecer a eliminação na Carabao Cup, para o Manchester City nos pênaltis.

Assim como o Leicester, o Manchester United foi eliminado da Carabao Cup pelo modesto Bristol City, da segunda divisão da Terra da Rainha. O time de José Mourinho procura manter-se na perseguição ao líder City, que está 11 pontos à frente do United.

Leicester busca aproximação dos sete primeiros

O time da casa no momento está na oitava colocação da Premier League com 26 pontos, cinco atrás do Tottenham, que é o sétimo colocado. O Leicester pode diminuir a diferença caso vença o United e torce para uma derrota dos Spurs contra o Burnley para diminuir a diferença.

Entretanto, o retrospecto dos Foxes contra o Manchester United é muito desfavorável à equipe azul. Nos últimos 10 confrontos, apenas uma vitória do Leicester contra sete dos Red Devils e dois empates em 1 a 1. Ambos os empates aconteceram na temporada 2015/16, na qual os Foxes se sagraram campeões ingleses.

O técnico Claude Puel poderá contar com o retorno do volante Ndidi, que estava suspenso. Matty James e Fuchs estão lesionados, com problemas no calcanhar e tornozelo, respectivamente.

United busca recuperação e segue perseguindo City

Após uma improvável eliminação na Carabao Cup para o azarão Bristol City, o United busca virar a chave e focar na Premier League, onde é vice-líder e continua na perseguição ao imbatível Manchester City.

O time de Mourinho possui campanha boa como visitante. Venceu cinco jogos fora de casa dos nove disputados, tendo perdido e empatado duas vezes. Contra o Leicester, possui ampla vantagem no confronto direto.

O técnico português não poderá contar com Valencia, Fellaini, Carrick e Bailly. Pogba retorna ao time após cumprir a suspensão do cartão vermelho recebido no clássico contra o Arsenal.