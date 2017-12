Klopp mostra insatisfação com os erros do Liverpool no clássico: "Demos a eles a oportunidade"

Foto: Getty Images

Após o frenético empate em 3 a 3 entre Arsenal e Liverpool, o comandante dos Reds, Jürgen Klopp, ressaltou a intensidade do jogo e a atuação de seu time

"Ambas as equipes se valeram da pressão adequada, o que tornou um pouco mais difícil de passar [a bola]. Éramos o melhor time e nós os colocamos sob pressão, e eles não podiam jogar como gostam de jogar", disse Klopp.

O ritmo insano do jogo, para Klopp, poderia ter pendido em favor do seu time. "Estávamos com dois gols de vantagem e antes de eles marcarem o seu gol, poderíamos ter marcado dois, três ou quatro gols neste jogo, mas não fizemos isso. Tentamos e aceitamos que isso não aconteceu. Isso é a vida", afirmou o técnico do Liverpool.

Klopp falou sobre os gols sofridos no Emirates Stadium: "É claro que demos a eles [Arsenal] a oportunidade, não é segredo que poderíamos ter lidado muito melhor com o cruzamento para o primeiro gol e depois a falta. E, sim, Simon [Mignolet] poderia ter feito a defesa neste momento [no lance do gol]".

O comandante do Liverpool mostrou sua insatisfação com o episódio da virada cedida em campo. "Mesmo no terceiro [gol do Arsenal], você precisa estar com raiva de você mesmo, não desapontado, triste ou inseguro, mas depois voltamos ao jogo e marcamos o nosso terceiro. É o mínimo que merecíamos hoje", disse o alemão.

Jürgen Klopp voltou a comentar, ainda, sobre a falha do goleiro Mignolet.

"O que você quer que eu diga sobre isso? Ele julgou mal, julgamos as situações muito mais frequentemente do que um goleiro profissional e neste momento ele ficou surpreso. É assim que é, não podemos tornar isso maior do que é, é um gol e, como os outros dois, sentimos que não deveríamos ter concedido e nós fizemos", destacou Klopp.

O técnico dos Reds comentou também sobre a atuação do Liverpool em Londres."Hoje cometemos erros individuais e isso não é legal, mas infelizmente três deles em um jogo deram ao Arsenal chance de voltar ao jogo, mas meu trabalho é pensar sobre o desempenho, e nossa performance foi vencedora novamente".

"Essa é a coisa mais importante - a consistência de nossas performances são realmente boas. Se você quiser, o empate é a meio caminho de uma vitória, então nunca tivemos sorte. Nunca tivemos um empate quando estávamos como 'uau', como conseguimos esse ponto?", disse Jürgen Klopp.