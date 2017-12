Burnley e Tottenham se enfrentam em briga pela parte de cima da tabela

O Turf Moor será palco para o duelo entre o time da casa, Burnley, contra o Tottenham, em duelo válido pela 19° rodada da Premier League neste sábado (23), exatamente metade da competição. As duas equipes estão na parte de cima da tabela.

Caso o Burnley vença, ultrapassa Liverpool e Arsenal e entra no G-4. Já os spurs, em sétimo, precisam de três pontos para encostar nos outros grandes clubes da competição. Na rodada do meio de semana, os clarets ficaram no zero a zero contra o Brighton fora de casa. Também longe de casa, o Tottenhm foi engolido pelo Manchester City, sendo goleado por 4 a 1.

Em agosto, pela 3° rodada, os dois times entraram em campo no Wembley e o resultado ficou em 1 a 1, sendo decepcionante para o time da casa mas justificável com os dias se passando e o Burnley tendo atuações acima da média em diversas partidas.

Burnley mantém sucesso na temporada

São nove vitórias e apenas quatro derrotas em oito partidas, uma campanha bem acima do esperado e das expectativas criadas para o Burnley. E o técnico Sean Dyche reiterou que os jogadores são parte essencial na boa campanha.

"Estamos progredindo. Os jogadores estão entregando boas performances e fico muito satisfeito com isso. Você quer olhar para a equipe no túnel e sabe que eles vão dar tudo pela causa. Eles (jogadores) respeitam e acreditam um ao outro, essa é uma posição realmente saudável para se estar em equipe".

A equipe não poderá contar com Tarkowski, que foi expulso na rodada passada contra o Brighton, cumprindo a primeira de três partidas de suspensão na Premier League.

Dyche elogiou o Tottenham, enfatizando que o time de Londres é bem treinado. "Eles são um bom time. Eu gosto do que o treinador está fazendo com seus jogadores. Temos que estar com os pés no chão, como em qualquer outro jogo, mais ainda especialmente para os próximos jogos. Há certas equipes que têm essa pequena vantagem e o Tottenham é uma delas".

Pocchetino quer Tottenham para frente

Para esquecer. A rodada anterior não pode ficar na memória do Tottenham. O time de Mauricio Pocchetino não foi capaz de parar Guardiola e companhia e estacionou no sétimo lugar com 31 pontos ganhos, 21 pontos arás do líder City e dez do segundo colocado, o Manchester United.

Pocchetino acredita que seus jogadores sofreram duro golpe, mas que já viraram a página, estando todos com a cabeça no duelo com o Burnley. "Os jogadores estão desapontados por causa da derrota contra o City mas depois de ter tempo para treinar e conversar você muda essa energia e tenta seguir em frente. A equipe está pronta para competir, pronta para tentar vencer novamente. Foi uma boa semana para trabalhar e atualizar alguns conceitos e, novamente, estar juntos".

O argentino também comentou sobre o adversário, destacando a perseverança dos comandados de Sean Dyche. "Burnley está tendo uma temporada fantástica, um ótimo trabalho. Eles estão em uma posição muito boa. É sempre difícil em Burnley. Eles acreditam, eles têm muita energia, são uma equipe muito difícil e para nós, depois da derrota do City, é um bom lugar para ir e tentar vencer, estar no nosso melhor e tentar mudar esse sentimento ".