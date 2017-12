Danilo marca, City goleia Bournemouth e termina ano invicto no Etihad Stadium

Tudo normal na Premier League. Pelo menos no topo da tabela. Neste sábado (23), o Manchester City conquistou mais um triunfo, desta vez em cima do Bournemouth. Os Citizens dominaram o jogo e venceram por 4 a 0, com gols de Sergio Agüero (duas vezes), Raheem Sterling e Danilo. Com a vitória, o time de Pep Guardiola termina o ano de 2017 invicto no Etihad Stadium. O jogo foi válido pela 19ª rodada da liga inglesa.

O Bournemouth começou bem a partida, impedindo os avanços do City até a meta do goleiro Begovic. Não por acaso os Citizens foram dar o primeiro chute a gol depois de 20 minutos de bola rolando. Aos 25', Otamendi soltou uma bomba de longa distância, com endereço, mas Begovic espalmou.

Um minuto depois, no entanto, o City abriu o placar. O goleiro Bergovic saiu jogando errado devido à intensa pressão do City, Fernandinho deu um lindo tapa para Agüero, que, de peixinho, estufou as redes.

No segundo tempo, o Manchester City não precisou forçar muito para fazer o segundo. David Silva tocou para Agüero, o argentino passou a Sterling, que emendou de primeira: 2 a 0.

Os Citizens não imprimiam um ritmo forte como nos últimos jogos, mas mesmo assim marcaram mais duas vezes antes do apito final. Agüero aproveitou cruzamento de Bernardo Silva e anotou mais um de cabeça. O lateral Danilo, que entrou no segundo tempo, aproveitou passe de Agüero para arrematar de canhota e fechar a conta.

Agüero marcou duas vezes (Foto: Victoria Haydn/Manchester City FC)

Com o resultado, o Manchester City a 55 pontos, soberano na liderança da Premier League. A distância para o rival Manchester United, que encerra a rodada neste sábado contra o Leicester City, é de 14 pontos. O Bournemouth, por sua vez, perde seu quarto jogo seguido e entra para a zona de rebaixamento: 16 pontos, no 18º lugar.

O City volta a campo na quarta-feira (27), às 17h45 (de Brasília), para enfrentar o Newcastle, fora de casa. Já o Bournemouth recebe o West Ham, um dia antes, às 13h (de Brasília). Ambos os jogos serão válidos pela 20ª rodada da Premier League.