Newcastle derrota West Ham em Londres e sai da zona de rebaixamento

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 19ª rodada da Premier League 2017/18 que foi realizado no London Stadium em Londres

Placar: 2-3 WHU: Arnautovic(6'), Ayew(69') NEW: Saivet(10'), Diame(53'), Atsu(61')

O West Ham recebeu o Newcastle pela 19ª rodada da Premier League. Os Magpies, que não venciam desde a nona rodada da competição, saíram do Estádio Olímpico de Londres com os 3 pontos após uma eletrizante vitória pelo placar de 3 a 2. Saivet, Diame e Atsu marcaram para a equipe visitante, enquanto Arnautovic e Ayew deixaram a sua marca pelo lado dos Hammers.

Com o resultado, o Newcastle saiu da zona de rebaixamento da Premier League e subiu para a 15ª colocação, com 18 pontos, ultrapassando o West Ham, que parou nos 17 pontos e está na 17ª colocação.

Na próxima rodada, o Newcastle terá que encarar o líder Manchester City no St'James Park, enquanto o West Ham viaja até o sul da Inglaterra para enfrentar o também desesperado Bournemouth, em um confronto direto contra o rebaixamento.

Saivet é protagonista de uma etapa com gols relâmpago

O meio-campista Henri Saivet viveu momentos de vilão e herói no primeiro tempo. O volante do Newcastle não iniciava uma partida de Premier League desde 2015 e foi a grande surpresa de Rafael Benítez na escalação, já que Isaac Hayden e Mikel Merino não puderam estar em campo, devido a contusões, e o outro volante do elenco, Jonjo Shelvey, estava suspenso.

Logo aos 5 minutos, Saivet recuou errado e a bola parou nos pés de Marko Arnautovic, que ficou no mano a mano com o zagueiro Ciaran Clark, cortou o irlandês e chutou cruzado para abrir o placar pra equipe de David Moyes.

Não demoraria muito tempo para o volante dos Magpies se redimir pelo erro. Logo cinco minutos depois, Saivet cobrou uma bela falta, que não deu chances para Adrián fazer a defesa, para empatar a partida.

O Newcastle pressionou o restante do segundo tempo e acabou mandando duas bolas na trave. Na primeira chance, Matt Ritchie encontrou De Andre Yedlin pela direita e o norte-americano cruzou para área encontrando Dwight Gayle, que acertou o travessão. A segunda bola que acertou o poste veio em chute colocado de Matt Ritchie, que acertou o lado direito do goleiro Adrián.

Explorando contra-ataques, Newcaslte conquista sua primeira virada no torneio

O meia ganês Christian Atsu foi fundamental para a vitória do Newcastle em Londres. O meia, além de marcar um gol, deu uma bela assistência para o gol de Mohamed Diame, o que garantiu os três pontos para o time de Rafael Benítez.

No gol da virada, Atsu recebeu pela esquerda, deu um lindo drible em Pablo Zabaleta, e encontrou o meia Mohamed Diame livre, que apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Na comemoração, o atleta optou por não expressar nenhum tipo de reação, pois teve uma passagem de 79 partidas pela equipe dos Hammers.

O West Ham teve a oportunidade do empate em um polêmico pênalti. O meia Michail Antonio estava entrando na área quando recebeu um carrinho de Clark e sofreu o pênalti, que ocorreu, na verdade, fora da área. Na cobrança, porém, Andre Ayew bateu muito mal e o goleiro Rob Elliot manteve o Newcastle na frente.

Minutos depois, em uma confusão entre Obiang e Zabaleta, Gayle roubou a bola e puxou o contra-ataque para o Newcastle, tocou para Atsu, que encontrou Joselu pela esquerda e o espanhol devolveu para o ganês empurrar para o fundo das redes.

O jogo parecia tranquilo para o Newcastle, mas oito minutos depois, Arthur Masuaku cruzou para a área e encontrou Andy Carroll livre para cabecear e o goleiro Elliot fez grande defesa, mas não evitou o gol de Andre Ayew no rebote. O West Ham teve 20 minutos de pressão mas o Newcastle assegurou os três pontos e saiu da zona de rebaixamento.