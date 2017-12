Após vitória, Pep Guardiola elogia relacionamento dos jogadores: "Eles estavam prontos"

Getty Images

Pep Guardiola só tem motivos para comemorar. Neste sábado (23), o Manchester City ganhou de 4 a 0 do Bournemouth e vai completando 2017 sem perder em casa, invicto na liderança da Premier League e com mais de 100 gols marcados. "Estou muito feliz. Feliz Natal a todo o mundo!"

Em coletiva após o jogo, Guardiola se disse surpreso pela sequencia de vitórias de sua equipe nesse periodo com muitas partidas juntas. "Você sempre tem duvidas depois de tantas partidas consecutivas. Será que estamos mentalmente prontos para fazer isso outra e outra vez? E isso foi o que mais me impressionou nos rapazes: eles estavam prontos", declarou o treinador, que elogiou o bom relacionamento que os jogadores tem uns com os outros.

Sobre a partida contra o Bournemouth e a vitória com 4 gols, Pep falou sobre a forma do rival jogar, em um 5-4-1. "Quase não tínhamos espaço entre as linhas. Fizemos um primeiro gol bom e o segundo nos ajudou muito a dominar a partida. Mudámos o sistema para 4-4-2 e conseguimos encontrar espaço e tempo. Fizemos 4 belos gols."

Agüero, mais uma vez, foi destaque da vitória. O atacanta e artilheiro do City marcou dois e chegou ao seu 100º gol no Etihad. "Tenho muito respeito pelo Aguero e pelo que ele já fez no passado, no presente e pelo que fará no futuro. Ele decidirá o seu futuro e a sua vida. Eu estou muito feliz por ter ele aqui com Gabriel Jesus e o resto da equipe", elogiou Guardiola. "Eu era jogador de futebol," acrescentou. "Eu sei que quando os jogadores substitutos não jogam eles se sentem tristes e desmotivados."

Guardiola também aproveitou para falar sobre o progresso de Sterling: "Com e sem a bola ele é tão agressivo, tão intenso. Eu gosto principalmente da maneira como ele tem se tornando um jogador de futebol. Ele sabe quando tem de driblar e quando tem de passar a bola. Antigamente, ele só driblava e isso era um erro", comentou. "Ele é um jovem jogador e é um jogador importante para a seleção nacional. O mais difícil nessa idade é manter o nível.", completou.

Na proxima quarta (27), o Manchester City viaja para enfrentar o Newcastle, pela 20ª rodada da Premier League. Com 55 pontos, 14 de diferença do Manchester United e nenhuma derrota, os Citizens seguem isolados no topo do campeonato e podem alcançar a marca histórica de 18 vitórias seguidas.