Harry Kane brilha, Tottenham derrota Burnley e ultrapassa rival na tabela da Premier League

Em um dos confrontos diretos dessa rodada da Premier League, neste sábado (23), o Tottenham, mesmo jogando no Turf Moor, derrotou o Burnley por 3 a 0, graças a três gols marcados pelo artilheiro Harry Kane, e, consequentemente ultrapassou o rival na tabela de classificação do torneio.

Com o resultado, a equipe de Mauricio Pochettino foi para a quinta posição, ultrapassando também o Arsenal, seu grande rival, ficando com 34 pontos. O time treinado por Sean Dyche, por sua vez, não conseguiu repetir as mesmas atuações de rodadas anteriores, já que contavam com muitos desfalques, e caíram para o sétimo lugar.

Como tradição do fim de ano cheio do Campeonato Inglês, as duas equipes voltarão à campo ainda em 2017: na próxima terça-feira (26), o Tottenham receberá o Southampton no Wembley, às 10h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 15h, o Burnley irá ao Old Trafford medir forças contra o Manchester United.

Com o desfalque de quatro titulares - incluindo o de James Tarkowski, um dos melhores zagueiros da atual da Premier League - o Burnley não conseguiu imprimir o ritmo que foi praxe nas últimas partidas e, diante de um Tottenham muito organizado, não conseguiu ameaçar a equipe de Londres, que foi soberana durante a maior parte do jogo.

Esse panorama seria confirmado logo aos seis minutos de jogo, quando Kevin Long, em uma jogada polêmica, derrubou Dele Alli dentro da área e o árbitro Michael Oliver assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Harry Kane bateu com perfeição, deslocando o goleiro Nick Pope para inaugurar o placar.

Após isso, os Spurs continuaram controlando a posse da bola e as ações do jogo. O Burnley, por sua vez, tentava chegar ao ataque por meio de ligações diretas, mas que eram quase sempre afastadas pela defesa da equipe visitante. A missão dos locais ficaria mais difícil aos 33 minutos, quando Chris Wood, principal jogador da equipe na partida, sentiu uma lesão e teve que ser substituído.

O segundo tempo não fugiria muito desse padrão: o Tottenham, com mais qualidade técnica e melhor postado, era superior ao adversário em todos os aspectos e, consequentemente, conseguiu aumentar sua vantagem na partida, consolidando um placar elástico.

Aos 25 minutos, Sissoko conseguiu, após uma dividida na faixa central do campo, tocar a bola em profundidade para Harry Kane, que contou com um cochilo da defesa do Burnley para sair cara a cara com Pope e ampliar. O placar seria sacramento dez minutos depois, quando, após uma falha na saída de bola, Dele Alli conseguiu recuperar a bola e deu para o Camisa 10 driblar dois jogadores e finalizar com força na meta do Burnley.