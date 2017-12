Stoke vence sem dificuldades e afunda West Bromwich na zona de rebaixamento

O sábado (23) de Premier League prosseguiu com mais uma partida das 13h pela 19° rodada da competição. Jogando no Bet 365 Stadium, o Stoke City, precisando vencer para se afastar da zona da degola, recebeu o ameaçado West Bromwich, também em sequência negativa.

Com gols na primeira etapa e nos acréscimos do segundo tempo, deu o time da casa, que faturou três pontos ao bater o WBA por 3 a 1. Joe Allen, Choupo-Moting e Sobhi no finalzinho anotaram os tentos do time de Stoke on Trent. Já o venezuelano Rondón fez o gol único dos visitantes.

O placar fez os Potters subirem três posições, chegando ao 14° lugar com 19 pontos, três a mais que o Bournemouth, primeiro time dentro da zona. Já o Albion agora estaciona na vice lanterna da Premier League com apenas 14 pontos, com apenas duas vitórias em 19 duelos.

Aos 19 minutos o time da casa abriu o placar. O grandalhão Peter Crouch fez boa tabela com Joe Allen dentro da área. o galês tocou na saída de Foster. No fim da primeira etapa, o camaronês Choupo-Moting bateu de direita e ampliou o marcador.

No início da segunda etapa, os baggies diminuíram a vantagem. Com seis minutos, Brunt cruzou do lado direito e o centroavante Rondón tocou rasteiro, sem chances de defesa para Butland. O placar perdurou até os acréscimos, quando Sobhi recebeu de Choupo-Moting e anotou o terceiro, indo para a torcida, que foi ao delírio com a vitória selada.

As duas equipes voltam a campo já na terça-feira pela 20° semana da competição, no tradicional Boxing Day, com jogos após o Natal. Em casa, o West Bromwich receberá o Everton enquanto o Stoke viajará para encarar o Huddersfield Town. Ambos os duelos serão às 13h, no horário brasileiro de verão.