"Fomos punidos por nossos erros", diz Mourinho sobre empate do Leicester no último lance

Foto: Getty Images

Depois do Manchester United deixar escapar a vitória no último minuto da partida contra o Leicester neste sábado (23), o técnico José Mourinho esbravejou bastante com o empate, na entrevista concedida ao final do jogo.

"Nós não ganhamos porque perdemos chances incríveis. Eu diria chances por bobeira. Nós acumulamos um grande número de erros defensivos em uma partida fácil para vencer. Eu conversei com os jogadores no intervalo quando estava 1-1 que era uma partida fácil de vencer. A realidade é que terminou 2-2. Às vezes você comete erros e não é punido por isso. Esta noite, fomos punidos por nossos erros. Nós fizemos de tudo para ganhar, mas quando você perde grandes chances, perde a posse de bola de maneira infantil, é infantil em sua grande área e na deles. Fomos punidos com (a perda de) dois pontos".

O Leicester abriu o placar com Jamie Vardy, mas Juan Mata empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o próprio Mata virou o jogo, em cobrança de falta. Além da adversidade no resultado, o Leicester teve Daniel Amartey expulso. Mesmo assim, os Foxes chegaram ao empate com Harry Maguire, completando cruzamento, aos 49 minutos do segundo tempo. Quando esteve a frente do placar, os Red Devils desperdiçaram várias oportunidades claras de sacramentar a vitória.

Mourinho ainda falou que o empate teve sabor de derrota. "Às vezes você ganha um ponto, diz que está bem e fala que foi difícil conseguir isso, aceitando o ponto como um resultado positivo, mas esse não é o caso. Foi um jogo para ganhar facilmente e por isso é fácil dizer que perdemos os pontos ".

Perguntado se a equipe está evoluindo, o técnico disse: "Eu não estou olhando para isso, estou olhando essa partida. Dentro de meia hora eu vou procurar o próximo jogo e o único que posso dizer é que era fácil de vencer. Falei aos jogadores mais de uma vez que a partida era muito fácil de ganhar e nós não conseguimos ", finalizou.