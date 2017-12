Pocchetino enaltece resultado favorável diante do Burnley: "Foi uma performance fantástica"

Foto: Ian MacNicol/Getty Images

Após goleada sofrida para o Manchester City na rodada anterior, o Tottenham precisava de um resultado positivo para encostar no G-4. E ele veio. Jogando no Turf Moor, os spurs não tiveram dificuldades em furar o bloqueio do Burnley e sair vencedor por 3 a 0, com hat-trick de Harry Kane, artilheiro do clube em 2017 com folga.

O resultado fez o time da capital inglesa pular do sétimo para o quinto lugar na Premier League com 34 pontos, ultrapassando o próprio Burnley e o rival Arsenal, vencendo os gunners com melhor saldo de gols. Para o técnico Maurício Pocchetino, a vitória foi de suma importância, sem deixar de salientar o desempenho coletivo da equipe.

"Foi uma performance fantástica. Estou muito satisfeito e parabenizo os jogadores. Estou muito feliz porque os três pontos eram importantes para nós. Nós dominamos, criamos chances e você precisa matar o jogo quando você cria, mas não estávamos nervosos, não estávamos preocupados", afirmou o argentino.

Mauricio também comentou sobre o estilo de jogo implementado por Sean Dyche com seu time, afirmando que o time precisa matar o jogo quando obtiver a oportunidade. "Neste tipo de jogo contra Burnley, sabemos como eles jogam, a bola pode chegar no box e eles podem marcar, e é por isso que precisamos matar o jogo. O momento em que marcamos o segundo [gol] tudo mudou".

Na rodada do boxing day, na terça-feira (26), o Tottenham enfim voltará a jogar em Londres abrindo o dia. No Wembley, o time vai encarar o Southampton às 10h30.