Resultado Manchester United x Burnley pela Premier League (2-2)

Atualmente, o Manchester United ocupa a segunda colocação da Premier League, com 42 pontos conquistados até o momento. Já o Burnley está na sétima posição, com 32 pontos ganhos.

Os Red Devils vem de empate diante do Leicester City, também em Old Trafford pelo placar de 2 a 2.

Já o Burnley vem de derrota para o Tottenham pelo placar de 3 a 0. Leia mais sobre o jogo aqui.

Último confronto? As duas equipes se enfrentaram no dia 23 de abril deste ano, pela última temporada da Premier League. Na ocasião, o Manchester United venceu por 2 a 0, no Estádio Turf Moor, com gols de Anthony Martial e Wayne Rooney.

A última partida entre as duas partidas em Old Trafford, empate sem gols, com grande exibição do goleiro Tom Heaton.

Em 122 jogos entre os dois times, 58 vitórias do Manchester United, 43 do Burnley e 21 empates.