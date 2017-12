Com gols sobre Southampton, Kane conquista marca histórica e é artilheiro do futebol em 2017

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

A vitória do Tottenham de 5 a 2 sobre o Southampton, nesta terça-feira (26), pelo Boxing Day da Premier League não representou apenas o retorno da equipe de Mauricio Pochettino ao G-4 da competição – parte da tabela que garante uma vaga para a próxima Uefa Champions League – como também representou um dia histórico para Harry Kane, principal jogador do time.

O inglês contribuiu com três gols na vitória diante da equipe de Mauricio Pellegrino. Com essa marca, ele superou o egípcio Mohamed Salah – que ainda jogará na rodada e balançou a rede em 15 oportunidades – na lista de artilheiros do Campeonato Inglês, chegando à marca de 18 tentos nessa temporada.

Além disso, marcou, de vez, o seu nome na história da Premier League, a ‘era moderna’ do Campeonato Inglês: contando 2017 inteiro, Harry Kane marcou 39 gols, superando o lendário Alan Shearer, que fez 36 em 1995, jogando com a camisa do Blackburn Rovers. A lista ainda contém grandes nomes da história do futebol, como Robin Van Persie, que marcou 35 gols em 2010, e Thierry Henry, com 34 em 2004.

A marca mais expressiva representa algo num contexto mundial do futebol, não limitando-se apenas à Inglaterra: contando todas as competições, o atacante de 24 anos balançou a rede em 55 oportunidades no ano, superando nomes como Lionel Messi, Edinson Cavani e Robert Lewandowski, sendo o maior artilheiro do futebol em 2017. A última vez que esse ‘prêmio’ não havia ficado com o Camisa 10 do Barcelona ou com Cristiano Ronaldo fora em 2009, quando David Villa fez 43 gols.