Coutinho e Firmino comandam show do Liverpool em goleada sobre Swansea

Encerrando a terça-feira (26) de Premier League, ainda no Boxnyg Day, o Liverpool voltou para casa após o empate contra o Arsenal no fim de semana. O adversário da vez foi o Swansea, que está amargando a lanterna da competição. Uma vitória colocaria novamente os reds no G-4, já que mais cedo o Tottenham tirou a vaga do time scouser ao golear o Southampton.

E não deu outra. Com show de brasileiros, Liverpool aplicou 5 a 0 no time do País de Gales e chegou a sua décima vitória na Premier League. Coutinho abriu o placar, Firmino deixou sua marca duas vezes, Alexander-Arnold e Oxlade-Chamberlain fechou a conta.

O time de Jurgen Klopp foi a 38 pontos, quatro atrás do 3° colocado Chelsea. O Swansea terminará mais uma rodada no último lugar. Com 13 pontos somados, o time galês está cinco atrás do West Ham, primeiro time fora da zona da degola.

Goleada construída no segundo tempo

Coutinho abriu o placar logo aos seis minutos. O meia tabelou com Mohamed Salah e, da entrada da área, tirou todas as chances de defesa de Fabianski. O resultado já recolocava a equipe no G-4. A equipe da casa não cessou no ataque. Salah e Roberto Firmino tiveram suas chances, mas não ampliaram o marcador.

Outro brasileiro, agora Firmino faz 2 a 0 para o Liverpool. Ao seis minutos, agora do segundo tempo, em cobrança de falta, o atacante recebeu livre na pequena área, antecipou e bateu de direita, ampliando o placar. O terceiro gol saiu um pouco mais tarde. Alexander-Arnold correu mais que a defesa para estourar a meta de Fabianski.

Mesmo com o 3 a 0 já sacramentado, os reds não pararam. Salah fez boa jogada e toca com categoria para Roberto Firmino. "Bobby" teve paciência para tirar do goleiro do Swansea e esticar o placar em Anfield. Aos 38', foi a vez de Oxlade-Chamberlain deixar sua marca. O inglês aproveitou rebote dentro da área e bateu no ângulo de Fabianski, para fechar a conta.

As duas equipes já voltam a campo no próximo sábado (30) às 13h (horário de Brasília). Os reds receberão o Leicester no Anfield Road enquanto o Swansea atuará mais uma vez longe de País de Gales para jogar contra o Watford no Vicarage Road.