Com Messi em primeiro e 11 brasileiros, jornal britânico elege 100 melhores jogadores do mundo

Casemiro é está na 28ª posição da lista; Messi lidera (Foto: Daniel Nieto/VAVEL.com)

O jornal britânico The Guadian montou uma lista com os 100 melhores jogadores do mundo de 2017. Embora tenha sido eleito o melhor jogador do planeta pela Fifa e ganhado a Bola de Oura da revista France Football, o astro Cristiano Ronaldo ficou em segundo, atrás de Lionel Messi.

O periódico selecionou 11 brasileiros na listagem, e Neymar é o primeiro deles. O camisa 10 do Paris Saint-Germain figura em terceiro. Na avaliação da publicação, ele é "o jogador mais caro na história do futebol mundial e o homem estimado por muitos, como o melhor depois do fenômeno conjunto de Messi e Ronaldo".

Marcelo ficou na 19º colocação do The Guardian

Além de Neymar, o jornal colocou outros quatro brasileiros entre os 30 melhores. São eles: Marcelo, lateral do Real Madrid (19º colocado); Philippe Coutinho, meia do Liverpool (24º); Daniel Alves, lateral-direito do PSG (26º); e Casemiro, volante do Real Madrid (28º).

O atacante Gabriel Jesus vem em 39º lugar. Brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, que voltará a jogar pelo Atlético de Madrid em janeiro, aparece na 68ª posição. Os zagueiros Thiago Silva, do PSG, e David Luiz, do Chelsea, ficaram nos respectivos 76º e 83º lugares. O lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, ocupa a 90ª colocação, uma posição à frente do lateral/meio-campista Fabinho, do Monaco.

Confira a lista dos 30 melhores:

1º Lionel Messi (Barcelona)

2º Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

3º Neymar (Paris Saint-Germain)

4º Kevin De Bruyne (Manchester City)

5º Harry Kane (Tottenham Hotspur)

6º Luka Modric (Real Madrid)

7º Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

8º Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

9º Toni Kroos (Real Madrid)

10º Eden Hazard (Chelsea)

11º Sergio Ramos (Real Madrid)

12º Isco (Real Madrid)

13º Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

14º Paulo Dybala (Juventus)

15º Luis Suárez (Barcelona)

16º Gianluigi Buffon (Juventus)

17º N'Golo Kanté (Chelsea)

18º Antoine Griezmann (Atlético de Madri)

19º Marcelo (Real Madrid)

20º Sergio Agüero (Manchester City)

21º Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

22º Mohamed Salah (Liverpool)

23º David de Gea (Manchester United)

24º Philippe Coutinho (Liverpool)

25º Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

26º Daniel Alves (Paris Saint-Germain)

27º Dries Mertens (Napoli)

28º Casemiro (Real Madrid)

29º Andrés Iniesta (Barcelona)

30º Paul Pogba (Manchester United)