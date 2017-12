Pochettino enaltece feito de Kane em vitória sobre Southampton: "Superou CR7 e Messi"

Foto: Stephen Pond / Getty Images

Nesta terça-feira (26), o Tottenham venceu o Southampton, por 5 a 2, pela 20ª rodada da Premier League. O destaque da partida foi Harry Kane, que marcou e se tornou o artilheiro de 2017, com 56 gols.

Os Spurs estão na quarta posição, com 37 pontos. Já os Saints caíram uma posição e está no 14º lugar, com 19 pontos.

O treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, em entrevista coletiva, elogiou a primeira etapa feita pela sua equipe, mas lamentou os gols dos Saints no segundo tempo. “Jogamos muito bem, foi um primeiro tempo fantástico. Na segunda parte, depois que fizemos o quarto gol, perdemos o nosso foco e eles marcaram. O jogo deveria ter terminado 7 a 4”, analisou.

O argentino se declarou feliz com os três pontos, e mais ainda com a conquista de Kane. “Quebrar o recorde de gols em um ano na Premier League e se tornar o artilheiro do ano, ultrapassando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, é incrível”, finalizou.

Já o atacante Harry Kane fez um balanço positivo da partida e reforçou a importância de terminar o ano com força. “Estávamos bem desde o início da partida. Ter marcado nos primeiros minutos ajudou muito e, a partir daí, nós dominamos”, afirmou.

Sobre o recorde, o inglês afirmou que a pressão em atingir a marca não o incomodou. “Eu estava calmo. Assim que marquei o primeiro gol, eu soube que poderia aproveitar o jogo. O segundo gol veio e foi legal terminar a partida com outro hat-trick”, completou.

O próximo jogo do Tottenham será contra o West Ham, no dia 04 de janeiro, em Wembley. Já os Saints enfrentam o Manchester United, no dia 30 de dezembro, no Old Trafford.