Antonio Conte mostra satisfação com comprometimento dos jogadores do Chelsea

Foto: Getty Images/Adam Davy

O técnico do Chelsea, Antonio Conte disse acreditar, depois da vitória por 2 a 0 sobre Brighton, pela 20ª rodada da Premier League, que o Chelsea teve que lidar com a falta de sorte em alguns jogos nesta temporada. Os gols de Alvaro Morata e Marcus Alonso deram aos Blues os três pontos contra o time do sul da Inglaterra que os deixaram a um ponto do Manchester United, vice-líder.

Conte estava feliz por ter Morata de volta ao time após a suspensão, quando os Blues impressionaram no segundo tempo. "No primeiro tempo tivemos as chances certas de marcar, mas não as aproveitamos", disse Conte.

"Por esta razão, torna-se difícil porque seu oponente fica com dez jogadores atrás da bola. No segundo tempo, resolvemos muito bem e criamos muitas chances. Foi uma boa performance, com uma boa intensidade", disse o italiano.

Conte destacou a importância do seu goleador, o espanhol Alvaro Morata, e de seu grupo de atletas. "Morata é nosso número nove e é importante. Hoje ele jogou um bom jogo com e sem a bola, seu comprometimento foi ótimo. Mas estou feliz com o comprometimento de todos os meus jogadores", disse Antonio Conte.

O comandante dos Blues ainda fez um comparativo entre a atual temporada e a temporada passada, quando levantou o caneco da Premier League com o Chelsea. "Esta temporada é diferente da temporada passada. Na última temporada, muitas vezes ganhamos jogos e tivemos um pouco de sorte - como contra West Brom, Sunderland. Nesta temporada, poderíamos ter mais sorte às vezes".