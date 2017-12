Apesar de empate no fim, Mourinho lamenta resultado contra Burnley: "Péssimo para nós"

Foto: Matthew Pieters/Manchester United FC via Getty Images

Jogando em casa, o Manchester United empatou com o Burnley por 2 a 2, em jogo válido pela rodada do Boxing Day da Premier League. Os gols foram marcados por Lingard (duas vezes) pelos Red Devils e Barnes e Defour marcaram para os visitantes.

O técnico do United, José Mourinho, falou sobre a atuação da equipe e do resultado, mas poupou os jogadores do time de Manchester que coleciona dois empates em sequência pela liga.

"O resultado é péssimo para nós. Nunca estamos satisfeitos com um empate, principalmente jogando em casa e dominando a partida. Mas não tenho críticas aos meus jogadores. Eles fizeram o que tinha de ser feito, criaram as chances, apesar de não conseguirem o resultado", destacou Mourinho.

"Nós não esperávamos os dois gols do adversário. Não jogamos mal. Sofremos com alguns gols 'bobos' nos últimos jogos e isso é ruim. Mas quando estava 2 a 0 para o Burnley, assumimos os riscos e buscamos o empate", ressaltou o português.

As alterações de Mourinho funcionaram, principalmente a entrada de Lingard no lugar de Ibrahimovic. O jovem inglês marcou os dois gols do United e arrancou o empate no "Fergie Time". O técnico dos Red Devils falou sobre suas mudanças no time.

"Foi uma mudança tática. Decidi colocar Lingard e Mkhitaryan para juntá-los ao Rashford para jogarem atrás do Lukaku e dar mais mobilidade e mais criação ao time", explicou o técnico dos Red Devils.

O Manchester United volta à campo no próximo sábado (30) para enfrentar o Southampton, pela 21ª rodada da Premier League. O jogo será disputado em Old Trafford.