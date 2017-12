Manchester City visita Newcastle querendo disparar ainda mais na liderança

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 20ª rodada da Premier League 2017/18 a ser realizado no St'James Park em Newcastle Upon Tyne

O líder Manchester City viaja até o nordeste da Inglaterra para encarar o Newcastle no St. James' Park pela 20ª rodada da Premier League 2017/18. Os Citizens podem aumentar a sua vantagem na liderança em dois pontos por conta do empate do Manchester United contra o Burnley pelo placar de 2 a 2.

O Newcastle vêm de uma grande vitória contra o West Ham no Estádio Olímpico de Londres pelo placar de 3 a 2 e quebrou um jejum 10 jogos sem vitórias na Premier League. Já o Manchester City fez mais uma vítima no campeonato ao golear o Bournemouth no Ettihad Stadium pelo placar de 4 a 0.

Com os resultados da última rodada, os Citizens subiram para 55 pontos e alcançaram a incrível marca de 18 vitórias e 1 empate em 19 jogos. A equipe de Pep Guardiola ganhou todos os seus confrontos fora de casa. Já o Newcastle está com 18 pontos e pulou para 15ª colocação da Premier League e fora da zona de rebaixamento.

No histórico do confronto, o Newcastle leva a melhor sobre o Manchester City. Ao todo foram 175 confrontos, com 71 vitórias para os Magpies, 65 para o lado dos Citizens e 39 empates. Apesar da vantagem do Newcastle, o City marcou mais gols no confronto. Foram 258 contra 252.

Vitória fora de casa dá alívio e confiança para o Newcastle enfrentar o líder do campeonato

O Newcastle United vive uma crise dentro e fora dos campos. Com o clube sendo colocado a venda pelo empresário Mike Ashley, o ambiente interno do clube está sendo bem conturbado. Há boatos que a empresária britânica Amanda Staveley, que interveio na compra do próprio Manchester City está interessada em adquirir o clube, mas as conversas estão emperradas por conta do valor da cláusula no caso de o clube ser rebaixado na Premier League, então cada jogo será decisivo para o clube na tentativa de obter um novo dono.

Para o confronto contra a grande equipe do Manchester City, o Newcastle terá de volta os seus três volantes do elenco. Jonjo Shelvey estava suspenso por dois jogos e está de volta, assim como Isaac Hayden e Mikel Merino, que foram poupados contra o West Ham e devem estar a disposição do técnico Rafael Benítez.

O técnico dos Magpies admitiu que a equipe está em uma fase ruim, mas que todos estão trabalhando duro para que a equipe se afaste cada vez mais da zona de rebaixamento.

"Nós viemos em uma sequência de jogos bastante negativa, então teremos que continuar trabalhando duro e mantendo as esperanças de que as coisas vão melhorar", afirmou o técnico do Newcastle.

Benítez ainda afirmou sobre a importância da vitória contra o West Ham para dar uma grande confiança na equipe e espera que os seus jogadores dificultem a vida do Manchester City.

"A vitória contra o West Ham nos deu uma grande confiança, então seria muito bom que joguemos um futebol parecido como o da última partida para conseguirmos um bom resultado diante do Manchester City", concluiu Benítez.

Sem nenhum novo desfalque, City busca manter a sua série invicta e fazer mais uma vítima na Premier League

O Manchester City vive uma grande fase e vai em busca de muito mais. Muitos especialistas já comparam a campanha da equipe com a dos "The Invincibles", que foi a equipe do Arsenal que venceu a Premier League na temporada de 2003/04 após não perder nenhum jogo na competição (26 vitórias e 12 empates). Os números da equipe de Guardiola já superam aos da equipe comandada por Arsene Wenger, mas será que eles conseguem manter essa invicibilidade após 38 rodadas em uma era comandada pelo dinheiro? Para conseguir isso, a equipe terá que superar mais um turno inteiro pela frente.

Na viagem contra o Newcastle, a equipe vai contar com sua equipe inteira titular. O meia David Silva que passou por problemas particulares recentemente, voltou a jogar diante do Bournemouth e vai para o confronto, mas o zagueiro John Stones e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy seguem em tratamento por conta de uma lesão.

Para o técnico Pep Guardiola, a equipe tem que manter o foco diante do Newcastle para poder conseguir mais uma vitória na competição.

"Nós precisamos fazer tudo o que fizemos até agora. Isso que nós devemos fazer e manter o foco no nosso próximo adversário que é o Newcastle", afirmou o técnico do City.

Guardiola afirma que a equipe deve ter o foco em todos os pontos do campo e nos trabalhos individuais e coletivos.

"Temos que ter um foco em o que devemos fazer no campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, individualmente e em grupo. Só assim vamos alcançar o sucesso", concluiu.