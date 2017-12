Maya Yoshida admite que o Southampton teve uma queda de rendimento com Mauricio Pellegrino

Foto: Matt Watson/Getty Images

A vitória do Tottenham por 5 a 2 diante do Southampton no Boxing Day, foi um dia histórico para Harry Kane, que chegou a 39 gols no ano de 2017, superando o lendário Alan Shearer, que fez 36 em 1995, jogando com a camisa do Blackburn Rovers. Se do lado dos Spurs a alegria era evidente pelo bom momento do clube, os Saints chegaram a sétima partida seguida sem vitórias na Premier League, aumentando os rumores de uma possível saída do treinador argentino Maurício Pellegrino. Além disso, a ausência do zagueiro holandês Virgil Van Dijk do time que viajou a Londres, também deixou em aberto a situação do atleta com o clube.

Em entrevista após a partida, o zagueiro japonês Maya Yoshida falou sobre o atual momento do clube na competição:

"Todos tem que assumir a responsabilidade. Claude Puel foi demitido na temporada passada porque o clube não estava satisfeito, mas a situação é ainda pior agora. Na minha opinião, demitir Mauricio Pellegrino não seria a melhor escolha. Mas não é minha decisão, é uma decisão do clube".

O francês Claude Puel, contratado na temporada 2016/17 pelo Southampton foi demitido após a oitava colocação na Premier League, além de um vice-campeonato na Carabao Cup diante do Manchester United, sendo demitido ao final da temporada por não ter atingido as "metas do clube", de classificação para a Uefa Europa League. Atualmente, Puel é treinador do Leicester City, enquanto os Saints trouxeram Maurício Pellegrino, ex-Alavés e que foi vice-campeão da Copa do Rei na última temporada.

Sobre a derrota para os Spurs, Yoshida afirmou: "Nossa atitude em campo precisa melhorar? Eu diria que sim, pois é uma situação realmente difícil para Southampton e não podemos jogar assim pelo time que temos. O jogo tornou-se muito aberto e estávamos bem desorganizados. Kane fez parecer fácil demais o hat trick contra nós".

O próximo compromisso do Southampton é diante do Crystal Palace, em St Mary's, na próxima terça feira (2). No jogo do primeiro turno, no Selhurst Park, em Croydon, vitória magra do time da costa sul inglesa por 1 a 0, gol de Steven Davis.