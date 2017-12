Liverpool confirma rumores e anuncia contratação do zagueiro holandês Van Dijk

Presente de Natal atrasado aos torcedores do LFC (Foto: Divulgação / Liverpool)

Minutos depois do jornal britânico Telegraph divulgar que o zagueiro Virjil Van Dijk havia sido vendido para o Liverpool, as redes sociais dos Reds trataram de confirmar a informação. Em breve nota no site oficial, a equipe de Merseyside disse, nesta quarta-feira (27), que o atleta chegou a um acordo com o clube, já tendo passado por negociações com o Southampton. Atleta chegará ao clube no dia 1º de janeiro, quando a janela abre, e vestirá a camisa 4.

O holandês vinha sendo especulado no LFC há muito tempo, desde que mostrou interesse em se juntar aos comandados de Jürgen Klopp. Atleta vinha sendo disputado pelo líder da Premier League, Manchester City, e pelo atual campeão do campeonato, o Chelsea. Os Blues, inclusive, tiveram oferta recusada pelo Southampton no verão europeu.

Os valores oficiais não foram divulgados, mas acredita-se que VVD chega em Merseyside por £ 75 milhões, tornando-se o defensor mais caro da história do futebol, ultrapassando Benjamin Mendy. Deve receber por volta de £ 180 mil de salário semanal.

